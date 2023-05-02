美议员警惕监测网上成衣霸主中国Shein遭控强迫维吾尔劳工 传将上市华尔街

美国两党国会议员周一(5月1日)联袂警惕华尔街股市监管机构，必须注意网上销售红火的中国成衣集团希音(Shein) 。而且近日有传闻，该集团即将上市华尔街。而希音(Shein)成衣集团被指控强迫维吾尔人劳动生产；希音现今已成为全球超低价时尚的标志之一。

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一群美国国会议员呼吁华尔街股市说，如果中国服装集团希音在纽约上市，就要求华尔街股市的警察们针对希音集团强迫维吾尔族劳动生产成衣指控进行独立调查。而这家中国服装集团否认了这一指控。希音Shein 对外则保证，他们在维吾尔这地带没有供应商，而且也没有上市华尔街的计划。这是法国费加罗报报道指出的。

希音 Shein 网路成衣集团 2008 年成立于中国，目前总部位于新加坡，在网上卖的红红火火的希音成衣集团现今已成为全球超低价时尚的标志之一。

与一些纺织业的其他大公司一样，希音集团经常被指控从新疆地区棉田和成衣厂车间的维吾尔族穆斯林少数民族成员的剥削中获利。但 Shein 声称在该地区没有供应商，也没有计划上市。

美国民主党和共和党联合行动的这些国会议员，在周一(1日) 去函知会证券市场监管机构 (SEC) 的一封信中如此表示：“尽管 Shein 声称其产品不使用强迫维吾尔族劳工，并且他们与第三方合作并对其设施进行财务审计， 但专家表示，这些类型的审计很容易在当局的压力下被操纵或篡改。”

华尔街上市“特权”

此外，如果 Shein 可能在年底前登陆纽约证券交易所的传言得到证实，并认为“关于使用过低薪资和强迫劳动的指控是可信的”，联名签署这封信的 24 名美国议员要求：美国证券市场监管机关(SEC) 必须严格责成一家独立公司彻底查证核实该集团并未使用强迫维吾尔族劳工手段,否则不应予以批准。

这些美国国会议员在他们的信中强调指出，能够在华尔街上市是享有“一项特权”，“而且他们希望这样做的外国公司，必须能证明他们在全世界保护人权的承诺和努力”。

西方国家指责中国当局在新疆地区发生血腥攻击事件后，将维吾尔人大规模关押在再教育营中。

希音集团Shein在发给法新社的消息中写道，他们“在新疆地区没有供应商”，其供应商是在其他地区，如巴西、中国南部和土耳其等地。

Shein 集团并强调：“我们非常重视整个供应链作业的能见度，我们致力于尊重人权并遵守我们经营所在的每个市场的当地法律，并指出其供应商也必须“遵守严格的行为准则”。

Shein 还写道：“我们对强迫劳动是零容忍。”此外该集团还表示“没有 IPO上市的计划”。

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