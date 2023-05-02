美驻中大使：台湾是美中核心议题 应和平解决分歧

美国/台湾/中国/台海

美国驻中大使伯恩斯5月2日表示，台湾长年是美中之间核心议题，台海是重要国际渠道，如果因战争关闭将严重冲击全球经济，引起越来越多国家关切，中方应致力和平解决两岸分歧。伯恩斯并称美方非常关注中国对美企采取惩罚性行动。

广告 继续浏览后续

中央社报道，上任超过一年的伯恩斯（Nicholas Burns）周二以视讯方式，出席华盛顿智库史汀生中心（The Stimson Center）活动，与中心董事会成员、前国务院法律顾问贝林格（John Bellinger）及中心中国计划主任孙韵（Yun Sun）谈论台海情势、美中关系。

被问及台湾议题，伯恩斯表示，台湾一直是美中之间核心议题，过去数十年是如此，现在也一样。他多次私下向中方传达，美国没有改变"一中政策"，并认为两岸分歧应和平解决，这是唯一能够在公平基础上解决此长年争端的方式。

针对台海爆发冲突机率是否较以往高，伯恩斯没有直接回应，但指台湾海峡是国际重要渠道，如果因冲突遭关闭，将严重冲击全球经济、货柜运输，乃至区域内所有重要经济体。

他说，美国乐于见到日本、韩国、菲律宾、欧盟、北约等世界多国及组织，关切北京在台海使用武力的潜在可能性，希望中国当局能致力和平解决两岸争端。

谈到美国前众院议长佩洛西访台、现任议长麦卡锡在加州会晤台湾总统蔡英文，伯恩斯强调，两人有与台湾领导人会面的权利。他透露，佩洛西访台当晚，他就被中国外交部召见，他在会中捍卫国会成员出访的权利。

伯恩斯表示，自他上任以来，美中关系维持过去复杂、竞争的基调，但美国努力稳定双边关系，深化双方沟通渠道。他强调，美方从未支持美中关系"冰冻三尺"（icing）。

至于美中沟通是否受阻，伯恩斯坦承，双方高层过去一年接触"有起有落"。去年夏天初期，美方有许多途径能接触中方，双方有许多一来一往沟通，但佩洛西去年8月访台后，中方切断8项美中会谈及合作，包括军事领导阶层、气候对话等。

不过，他指出，去年10月中共20大、11月"拜习会"后，双方又恢复良好沟通模式；但今年2月初爆发中国侦察气球入侵美国领空事件，加上美方对中国可能援俄的忧虑，双方沟通又出现阻塞停滞。

伯恩斯强调，美中之间有太多事在发生，需要更好、更可靠或更一致的沟通管道，应在内阁层级有更广泛的交流。他透露，过去1个月来，他与中国外交部资深官员有定期沟通，"是个好迹象"。

对于习近平近日与乌克兰总统泽连斯基通话，伯恩斯表示，两人通话是良好的第一步，但美方希望看到的是北京要求俄罗斯撤军，并停止轰炸乌克兰学校、医院与住宅大楼等民生设施。

另外，伯恩斯表示，美国非常关注中国最近对一些美国公司採取的惩罚性行动。

他说，中国日前通过的新版反间谍法可能危及学术研究人员、教授和记者，并使一些公司在作出商业决策之前所需的正常活动和尽职调查成为非法。他说，如果将立法与中国政府最近对几家美国公司采取的惩罚性行动联系起来，情况令人关注。美方打算与中国政府充分讨论有关问题。

伯恩斯又说，很多外国公司因中国经济的对外开放存在不确定性，正在推迟在中国的投资。

另外，伯恩斯说，他已告诫美国公司，要严格遵守有关禁止从新疆进口商品的美国法律，他又指出，因应中国新冠限制和减少发放签证，目前只有大约350名美国学生在中国学习，形容过去三年社会上出现脱钩现象，情况是不健康，而且是不明智之举。他认为美中需要有更加稳定的关系。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅