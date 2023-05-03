世界新闻自由日：中国指数创新低 排名倒数第二

世界新闻自由日

今天5月3日是第30个世界新闻自由日（World Press Freedom Day），新闻自由倡导者周二强调，全球记者面临的风险日益加大，被监禁记者的人数创新纪录。据保护记者委员会（Committee to Protect Journalists）称，截至去年12月，有363名记者在30多个国家被监禁。无国界记者组织（RSF）也在今天发布2023年「世界新闻自由指数」，挪威和朝鲜依然分居最优与最劣。被视为全球最大记者监狱国之一的中国排名倒数第二。

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根据无国界记者组织的年度排名，在全球180个国家与地区的其中70%，记者工作环境被评为“糟糕”（bad），只有8个国家被评为“良好”（good）。

中国新闻自由创纪录倒退 香港媒体环境仍陷“艰难”

被视为全球最大记者监狱与宣传内容输出国之一的中国跌至有记录以来最低的179位，属于“恶劣”状况，仅高于最低的朝鲜。据悉，目前有114位记者与捍卫新闻自由者在中国被囚禁，或会面对包括酷刑的不当对待。当中有三名持有外国籍，包括澳洲籍的杨恒均及成蕾，他们尚未受审。

该指数由2002年开始，在今年最新排名中，香港在全球180个国家与地区中排行第140位，仍属于“艰难”状况。香港不再有示威，13名记者及捍卫新闻自由者仍被囚禁，占中国总数的百分之十，《苹果日报》创办人黎智英等待九月《香港国安法》控罪下的审讯，不能说香港的情况有所改善。

据无国界记者组织东亚办事处执行长艾玮昂（Cédric Alviani）对美国之音指出，2002年中国处于现时香港的位置，但今年下跌四位至179位，是“史无前例”的。

艾玮昂说：“如果有人在十年前将中国与朝鲜比较，对这两个国家有认识的人会大笑，说这是荒谬的。但在2022年，中国政府的压制资讯的手法令其更接近朝鲜，这是一个令人恐惧的发展。”

蓝绿分化严重 台湾独立报导还有进步空间

有关台湾部分，艾玮昂周三在记者会上表示，今年上升3个名次到第35名，领先韩国（第47名）、日本（第68名），但并非台湾媒体环境有所改善，而是其他国家变动下滑。

他认为，台湾媒体环境虽相对健康，但仍具高度分化、膻色腥报导泛滥，加上来自媒体持有者压力，新闻工作者进行独立报导仍有困难，也没足够时间查证，仍有进步空间。

艾玮昂说，在台 6 年观察，仍没看到两大党有明确决心想改善台湾媒体环境，尤其政府明知台湾正遭受不实信息作战攻击，却没更多作为，导致民众对媒体信任度持续下滑。

艾玮昂并呼吁台湾所有政党与政府，在2024总统大选前尽速提出具体方案改善，因为“每次台湾有重大选举，对台湾民主制度都有很大风险，希望接下来的媒体环境，能对媒体的道德和质量有所尊重”。

RSF: 错误讯息正“淹没”值得信赖的新闻

法新社的相关报导称，无国界记者组织今年将焦点放在无数形式的虚假讯息上，这些错误讯息正“淹没”值得信赖的新闻，而人工智慧的快速发展使此一问题更加复杂。

无国界记者组织秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）向法新社表示：“科技巨头默许制造、传播和放大虚假讯息。”他续称，“可靠的讯息被大量虚假讯息淹没”，“ 我们愈来愈无法分辨真实与人造、真与假之间的差别。”

德洛瓦进一步表示，在2022年底收购推特的马斯克即是一个典型的例子。无国界记者组织在报告中批评推特的新付费认证系统，称马斯克正将“一种武断、基于付费的讯息取径推向极端”。

无国界记者组织也提到，传统形式的政治干预也在许多国家日益壮大。

据无国界记者组织强调，大约2/3的国家的政治人物“经常或系统地制造大规模虚假讯息或参与宣传活动”，俄罗斯、印度和中国尤其严重。该组织警告，现在环境有利于俄罗斯（第164名）扩大宣传，因此2023年指数排名再度下降9名。莫斯科在极短时间内建立新媒体军火库，专门在乌克兰南部占领区传播克里姆林宫讯息，同时更严厉打击仅存的独立俄国媒体，这些媒体被当局禁止、封锁或宣告为「外国代理人」。

无国界记者组织还指出，中东和北非仍是记者工作最危险的区域，欧洲仍是最安全的地方，尽管德国因记者遇袭事件排名下降了5个名次。另外，美国在排名中下降3名跌至第45名，部分原因是记者的人身安全恶化。

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