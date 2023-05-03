习近平为什么要严防高级黑低级红

高级黑低级红是怎么来的

中共党内对习近平的个人崇拜被指达到“巅峰”，有人认为这何尝不是一种形式的“高级黑”呢。

中共党刊『求是』4月30日刊发『习近平：在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话』全文，其中有一个很重要的要求，就是“注意防止 ‘低级红’、‘高级黑’”。

广告 继续浏览后续

党的最高领导人要求严防“低级红”“高级黑”，给人的感觉这个问题一定是直接触及到习近平作为“伟大领袖”的“光辉形象”。这两个从网络诞生，最终被写入中共文件的词汇，在当局看来，应带有严重的嘲弄最高权力的性质。

2019年，习近平就要求警惕低级红高级黑了，但是，数周以来，从中纪委书记李希到中央各部部长，各省书记，各市委书记，乃至各县委书记，在学习贯彻习近平思想运动中，口口声声防止高级黑低级红，如此“曲不离口”，这似乎最近以来才有的现象。

这些中共官员们的讲话大体上一如中宣部副部长，中央网新办主任庄荣文的口吻，强调“坚持正确方向，旗帜鲜明反对网上历史虚无主义，坚决杜绝‘低级红、高级黑’”。只不过各位高官根据自己职务和分工的不同，略作修改。

为什么把这个问题强调到这么严重的地步。原来，“两个确立”，“两个维护”，这些习近平上任十年以来维护个人权力的“定海神针”，这些保持对“一尊”绝对忠诚的“戒律”正在受到“高级黑低级红”的侵蚀。

中共领袖习近平的形象，现已逼近毛泽东，神秘，伟大，无所不在，无所不能，但是高级黑低级红的要害形同把这一切都给一笑了之了。

从时间点上看，这个网络新词是2019年两会前正式写入中央文件的，新华社当年2月27日发表的『中共中央关于加强共产党政治建设的意见』首次提到：“要以正确的认识、正确的行动坚决做到‘两个维护’，坚决防止和纠正一切偏离‘两个维护’的错误言行，不得搞任何形式的‘低级红’、‘高级黑’……”

什么叫做高级黑低级红呢？中共浙江省委宣传部给出的定义是：“低级红“是指有意无意把党的政策简单化、庸俗化，大多是”低能之错“；”高级黑“则是明褒实贬、指桑骂槐，大多是居心叵测、用心险恶。

几年前网络流传着一张照片，画面上立着一块牌子，上面写着“习总书记的脚印”几个字，据说习近平曾来过此地视察，当地官员为了讨取领袖欢心，做了一个指示牌，结果招来热嘲冷讽。

最近网络上流传着一张颇有说服力的照片，中共一大纪念馆展出一只习近平来访时“看过一眼”的瓷杯，旁边说明写着：“习近平总书记瞻仰中共一大会址时端详过的茶杯”。旅居美国的民运人士王丹感叹，“中共的个人崇拜已经达到疯狂的巅峰，当年的毛泽东都要望洋兴叹了。”

有不少网友挖苦，这样下去，总书记揭开的锅，总书记爬过的山，总书记上过的坡，总书记坐过的飞机，总书记吃过的包子等等，不一而足，没完没了……。

但是一些民间人士认为，其实外界并不清楚“低级红”和“高级黑”的标准是什么，中共二十大前时任北京市委书记蔡奇对习近平如此歌颂：“一句句嘱托言犹在耳。总书记非凡的雄才大略、远见卓识和领袖风范让我们深受感召。总书记岁月不改、枝叶观情的人民情怀让我们深受教育。”

曾说过“忠诚不绝对等于绝对不忠诚的”，二十大前时任天津市委书记的李鸿忠赞颂习近平“英明卓越领袖”，有人批评蔡奇和李鸿忠为了升官不知廉耻地阿谀奉承到没有底线的地步，应该也是一种形式的高级黑，但好像正中下怀，习总书记喜闻乐见。从他们各自顺利升官来看，似乎吹得合适，吹得其所。

为什么习近平时代高级黑和低级红这么发达？有分析认为它是和个人崇拜相伴相生的。当一个人被崇拜到无以复加，下面的官员就变得唯上，把领袖的一举一动都要吹捧到无以复加。这种情况下，反而容易产生一种可笑的效果，产生一种讽刺和瓦解的力量。

分析人士认为，从中共中央发动学习“习近平在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话”运动，专门强调要防止“低级红”、“高级黑”来看，可能一方面习近平担心这种高级黑低级红的嘲讽会深入人心，甚至渗透到高官心中，动摇他在党内的威信和对他的忠诚。另一方面，也反映习近平对其周边的人缺乏信任。所以要通过防止“低级红”和“高级黑”来防止两面人，防止伪忠诚。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅