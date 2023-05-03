华尔街日报：中国正把自己的数据库放进黑匣子里阻止外国企业取用

中国限制海外用户使用数据

图为北京中央商务区。2023 年 4 月 25 日，北京发生沙尘暴，戴着口罩的人们沿着中央商务区的一条小路行走。

中国这个世界第2大经济体正将数据放入“黑匣子”里，限制或切断海外用户取用重要的数据库，这令全球企业及投资者感到不安。

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《华尔街日报》报道指出，最近数月官方限制或切断海外用户取用不同的数据库，包括企业注册资料、专利、采购文件、学术期刊和官方统计年鉴。特别令人关注的，是取用“万得信息技术股份有限公司”（Wind Information Co）的数据也受到限制。万得是中国一个非常重要的数据库，公司位在上海，其经济和金融数据被中外分析师和投资者广泛使用。

报导指出，美国管理顾问公司贝恩（Bain & Company）上海办事处先前遭中国警方突击搜查，另一间美国顾问公司明智集团（Mintz Group）北京办事处3月被中国当局突击搜查，5名员工被扣查。知情人士透露，近数月中国警方突击到访提供专业咨询和研究服务的凯盛（Capvision）上海办事处，警方向凯盛员工查问他们采用的中国专家姓名。

北京当局最近对西方顾问、核数师等信息提供者施压及审查，因为跨国企业都依赖相关数据及信息，评估在中国营商的风险。

据曾咨询中国当局的企业高管表示，这种双管齐下的做法，是中国政府想加强控制世界对中国的看法，也不愿中国受外国影响。

华盛顿智库战略暨国际研究中心（CSIS）的中国专家迪皮波（Gerard DiPippo）分析，基于中国国家安全下，海外用户被限制取用一些数据库，但与改善国家安全相较，这一做法更会孤立中国。

美国商会表示，中国政府对专业咨询公司加强审查，会极大增加在中国营商的不确定性和风险。

《华尔街日报》报导引述有企业高管表示，中国当局扩大《反间谍法》的适用范围，可能会令很多日常营商行为，如搜集当地市场及生意伙伴的信息都变成违法。

有专家认为，外界越难了解中国，只会减低中国市场的吸引力。习近平最近主持中共政治局会议，强调需要更好地协调发展与安全，被外界解读为抵御外国威胁优于接受外国投资。

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