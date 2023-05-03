天文学家瞬间奇观：一颗恒星吞下行星

天文现象

位于天鹰座附近的一颗老化的恒星，不成比例地急速膨胀，一口就吃下过于靠近它的一颗行星。天文学家第一次当场抓住这种现象。其实，地球最终也逃不脱这一命运!

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科学家早知道行星靠近老年恒星可能的后果，但是，麻省理工学院研究员Kishalay De说：“我们一直缺的就是当场逮住恒星吞噬行星那一刻惊心动魄的场面”。

这里顺便说一句，这也就是等待地球的命运，大约 50 亿年后，当太阳结束其作为黄矮星的存在时，将膨胀成一颗红巨星。充其量，我们这颗蓝色星球将被它变成一块巨大的熔岩。在最坏的情况下，地球将会消失得无影无踪。

麻省理工学院的天文学家把自己的研究成果周三公布在『自然』期刊。这一切始于2020年，Kishalay De用加州理工学院天文台一架特殊的观测镜发现一颗恒星发出比平常亮一百倍的光，而且持续了大约十天。恒星位于银河系，距离地球大约一万两千光年。

惊奇和兴奋攫住了他，这正是他所等待的：观察一个双星系统，其中两颗恒星互相环绕在彼此的轨道上。更大的恒星裹住更小的，每吞一口就会发光。

这位天文学家在与该研究的共同作者摩根.麦克劳德进行的简报会上说：“这更像是恒星合并”。但是对恒星发出的光的分析却披露了分子云的存在，这些分子云太冷，它们根本不可能来自恒星融合。

研究团队最终确定这颗“类似于太阳”的恒星，释放出的能量要比与另一颗恒星合并时预期释放的能量弱一千倍，他们检测到的能量只相当于木星等行星的能量。

从数十亿年的宇宙尺度看，那颗行星的终结极其迅速。特别因为它“离恒星很近，不到一天就绕着它转了一圈”。

观测表明，这颗行星在被吞没之前，其外壳已被恒星的引力撕裂了几个月。天文学家观测到的正是撕裂的最后阶段，突然释放的光辉持续了大约十天。

巴黎文理大学的天体物理学家蒙塔格斯( Miguel Montargès )对法新社解释说：“这颗恒星吸收了一个比其自身表面温度低出数千度的物体，就像将冰块放入沸腾的锅中”。

恒星随之猛烈反应，向星际空间喷射出大量气体云，然后冷却数月，变成尘埃云。

共同研究者---哈佛-史密森尼天体物理学中心天体物理学家摩根.麦克劳德表示，“消化过程很顺利”。他们随后看到：“这颗恒星慢慢收缩并恢复到原来的大小”。

天文学家估计，在我们的银河系中，这样的事件每年最多可能发生几次，银河系至少有 1000 亿颗恒星，可能至少有同样数量的行星。

蒙塔格斯说：“既然我们已经观察到这一事件，我们很可能会观察到许多类似的事件，所有这些事件都将有助于我们更好地了解太阳系的未来”。

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