中德关系

据慕尼黑《墨丘利报》报道，德国经济对中国是如此依赖，以至于脱钩会带来很大程度的繁荣损失。

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多年来，德国经济主要将中国视为一个有利可图的增长市场和创新的驱动力。双方都从这种关系中获利。但自习近平上台以来，中国呈现出越来越多的专制特征，对台湾的语气也变得越来越严厉。

中国和德国之间的关系不断恶化，许多公司看到了这一点，并越来越担心。但如果德国与中国打经济战，这将给德国经济带来很大损失。

德国经济在很多方面依赖中国。中国不仅是德国企业的一个重要销售市场，德国在进口方面也存在巨大的脆弱性。根据基尔世界经济研究所（IfW）的研究，80%的笔记本电脑是来自中国，85%的稀土和原材料，如被欧盟列为关键原材料的钪和锑，都来自中国。

中国是创新的推动者。德国企业在为全球市场研发新技术。一旦德国退出中，这也将给德国的创新努力带来负面影响。

新冠疫情曾带来供应链混乱状况。而对中国的依赖使习近平手里有了一个制约德国的武器。中国制裁立陶宛就是一个证明。

如果德国和中国脱钩，这将导致德国繁荣的丧失。基尔世界经济研究所的专家表示，在经济方面，脱钩将伴随着相当大的繁荣损失。德国汽车业和化工业尤其首当其冲。从长远来看，德国每年将损失约1%的经济产出或近400亿欧元，中短期会出现瓶颈。个别企业会倒闭。

尽管德中关系越来越紧张，德国公司却继续大力参与中国市场。例如，化工巨头巴斯夫宣布，在广东建设新的一体化基地，到2030年将投资约100亿欧元。技术术集团博世计划推进其在中国的业务。汽车和工业配件供货商Schaeffler也希望在中国进一步开拓市场。梅赛德斯总裁kaellenius最近也拒绝与中国经济脱钩。当被问及中国对台湾的危险威胁时，克伦纽斯回答说，“我们并不天真”。但“和中国脱钩是一种幻想，也是不可取的。”

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