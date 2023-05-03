无人机攻击克里姆林宫一箭三雕

俄罗斯侵乌

无人机在金碧辉煌的克里姆林宫宫顶上爆炸的画面让世人吃惊。那里是俄罗斯权力的心脏，其戒备森严的程度形同北京的中南海，而让俄罗斯无数官员望而生畏，发动侵乌战争的普京总统就在里面办公。然而，无人机竟然躲过雷达，穿越防线，直达克里姆林宫穹顶。

广告 继续浏览后续

俄罗斯周三宣布，成功击毁两架深夜攻击克里姆林宫的无人机，莫斯科直指乌克兰试图刺杀普京总统。当局称，无人机袭击时，普京不在克里姆林宫，“无人受伤”。不过，突访赫尔辛基的乌克兰总统泽连斯基否认莫斯科的指控：“我们没有攻击普京，我们把他留给了国际法庭。我们在我们的土地上战斗，我们保卫我们的村庄和我们的城市。”

莫斯科当局公布消息的同时，一批显示无人机突袭克里姆林宫的视频在支持俄罗斯侵乌的俄语电视台Telegram不断播出，其中一段视频颇为壮观，显示飞行物在克里姆林宫主要建筑之一、飘扬着俄罗斯国旗的参议院宫殿圆顶上爆炸，火焰四喷。截至目前，视频的真实性尚无法查证，克里姆林宫也未予评论。

此刻是一个不寻常的时刻，五日以来，俄罗斯不断遭受一系列无人机奇袭，尤其对俄占克里米亚首府油库的轰炸，以及不明爆炸装置连续两日导致俄国境内两列货物列车出轨，这是乌克兰大反攻即将开始的前奏吗？总之，发生在普京极为重视的5月9日二战胜利节前几日，莫斯科气氛格外紧张。

这是乌克兰的“杰作”吗？如果说莫斯科第一时间谴责基辅是罪魁祸首，嘴无遮拦的前总统梅德韦杰夫甚至呼吁刺杀泽连斯基，乌克兰并不认领。乌克兰总统府直指俄罗斯“做戏”，只不过为了找到“更大规模对乌克兰进行恐怖攻击的借口”而已。而美国的态度“非常谨慎”，布林肯国务卿表示：“我看到了信息，但我不能验证，我们不知道。”他补充说：“我对任何出之克里姆林宫的东西都慎之又慎。”

2022年11月与他人合作出版『乌克兰战争』，战略咨询公司La Vigie主管，法国战略研究基金会研究员肯普夫(Olivier Kempf)将军则认为，无人机袭击克里姆林宫首先是象征性的。他对法国『费加罗报』分析说，乌克兰在这场反侵略战争中的基本战略之一，就是“政治公关”，从这一角度去看，这一事件最大的意义是它的象征意义。

这位将军似乎已经假设无人机攻击是乌方策动，他认为无人机攻击克里姆林宫一石三鸟，涉及三大公众：乌克兰人，俄罗斯人以及西方人。在战场相持不下，乌克兰只掌控着巴赫穆特5%地盘，且在预计大反攻的前夜的背景下，此举对于乌克兰人具有极大的心理平衡作用；

对于俄罗斯人这件事的冲击是：“俄罗斯人，你们在哪里都不安全。你们攻击基辅，我们可以攻击你们的权力中枢—克里姆林宫”。特别是再过6天，俄罗斯将在红场举行盛大的纪念二战的阅兵仪式，这次打击给俄罗斯最重要的节日投下挥之不去的阴影。

对于西方公众，好像感觉上泽连斯基总统差不多一个多月没有消息了。美国和欧洲媒体上开始出现一些怀疑的论调，甚至开始怀疑反攻。因此，这次打击等于以很小的代价向世界宣告：“我们还在那里，我们有能力主动出击”。

如何解释无人机居然能够飞到克里姆林宫顶上，专家认为，虽然莫斯科和克里姆林宫戒备森严，但低空飞行的无人机可以躲过所有领土防空系统。它们无法被远程系统探测到，短程系统也可以避开，“只要有一点技巧和运气。”

美国研究机构海军分析中心俄罗斯研究项目分析师塞缪尔·本德特认为，谁是攻击者尚不得而知，但乌克兰拥有对俄罗斯进行远程攻击的能力，过去已经得到了证明。这次使用的无人机可能是乌克兰的UJ-22，或者是中国的穆根5型（Mugin-5）。

专家同时认为用无人机刺杀普京的可能性不大。无论乌克兰的情报部门有多么厉害，都很难在极短的时间内，仅仅几平方米的范围内，用无人机去瞄准一个特定的人。因此，被攻击的应是作为象征的克里姆林宫，而不是普京，俄罗斯人指控乌克兰攻击的目的是刺杀总统，这应是他们的宣传策略。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅