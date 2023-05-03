泽连斯基否认"无人机攻击克宫"的指控称："我们没有袭击普京"

乌克兰/俄罗斯/普京/无人机

乌克兰总统泽连斯基周三否认俄罗斯有关乌克兰企图以无人机攻击克里姆林宫的指控，在芬兰访问的泽连斯基表示："我们没有袭击普京"，"普京应在法庭上接受审判"。

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法新社消息，泽连斯基周三在赫尔辛基与北欧国家领导人联合举行的记者会上表示，"我们没有袭击普京，我们等待普京在法庭上接受审判"。泽连斯基说，"我们在自已的领土上战斗，保卫我们的村庄和城市"。

泽连斯基并补充说， “我们没有向普京或莫斯科发起攻击，我们也没有足够的武器发起这样的攻击”。

在被问及莫斯科指责基辅的原因时，泽连斯基回答说，“俄罗斯没有在乌克兰赢得胜利，他（普京）无法再激励他的国家，也无法再让他的军队白白送死”。

法新社并引述泽连斯基的顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示："无人机攻击克里姆林宫一事与乌克兰毫无关联。乌克兰不会攻击克里姆林宫，因为这样做解决不了任何军事目标。"

俄罗斯新闻社（RIA）此前报导称，莫斯科当局指控乌克兰派遣无人机攻击克里姆林宫，试图刺杀普京未遂，克里姆林宫并称，这场攻击是"有计划的恐怖行动"，并将对此保留"报复的权利"。

事件发生后，莫斯科巿长索比亚宁（Sergei Sobyanin）周三宣布，未经许可，禁止无人机在巿区飞行。

不过，克里姆林宫同时表示，纪念苏联第二次世界大战战胜纳粹德国的5月9日"胜利日"阅兵将照常举行。

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