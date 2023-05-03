泽连斯基：今年对战胜俄罗斯具有决定性意义 美向乌克兰提供新一批军援

乌克兰/泽连斯基/欧洲/美国/军援

乌克兰总统泽连斯基周三在芬兰强调，乌克兰即将对俄罗斯发起反攻，"这一年对乌克兰和欧洲将具有决定性意义"。北欧国家表示支持乌克兰加入欧盟和北约的努力。据悉，泽连斯基13日将访问柏林；美国宣布对乌克兰提供新一批价值3亿美元军事援助，与此同时，欧盟国家敲定为基辅购买弹药的协议。

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法新社消息，泽连斯基在与芬兰总统尼尼斯托举行的新闻发布会上宣称，“我相信今年对我们、欧洲及乌克兰来说将是决定性的一年，对战胜俄罗斯将具有决定性意义”。

泽连斯基祝贺与俄罗斯接壤的芬兰，在保持了几十年的中立之后，于今年4月加入北约。他强调，已申请加入北约的乌克兰“需要同等水平的安全保障”。

芬兰总统尼尼斯托强调，在7月于维尔纽斯举行的北约峰会上，“所有北约国家在此问题上发出统一声音至关重要”。

在谈到向乌克兰提供战机问题上，尼尼斯托表示，在芬兰服役的F-18战机预计2025年交付，必要的话，可以F-35替代。

不过，泽连斯基表示“确信”乌克兰将获得现代化先进战机。对于乌克兰希望得到的F-16战机，西方一直犹豫不决。泽连斯基表示，乌克兰将展开反攻，然后将获得战机。

泽连斯基还参加与北欧五国领导人的峰会，出席的包括芬兰总统尼尼斯托、瑞典首相克里斯特松、挪威首相斯特勒、丹麦首相弗雷泽里克森，以及冰岛总理雅各布斯多蒂尔。北欧国家表示支持乌克兰的北约和欧盟愿望。

芬兰、瑞典、挪威、丹麦和冰岛领导人在与泽连斯基的联合声明中表示，“只要需要，北欧国家将继续提供政治、财政、人道主义和军事支持。

另据中央社援引柏林"每日镜报"报道，乌克兰总统泽连斯基下周将出访柏林，并因对欧洲一体化的贡献接受亚琛国际查理曼奖，这是俄乌战争爆发以来他首度访问德国。

消息称，泽连斯基接受德国总理朔尔茨邀请，13日将访问柏林，14日与朔尔茨及和总统斯坦因迈尔会晤，并亲自前往亚琛（Aachen）接受亚琛国际查理曼奖（Karlspreis）。

自从俄罗斯全面入侵乌克兰以来，泽连斯基已经先后访问过华盛顿、布鲁塞尔、伦敦和巴黎，但尚未访问柏林，如果成行将是俄乌战争爆发以来，他第一次访问德国。

在乌克兰计划对俄罗斯展开春季反攻之际，美国周三宣布对乌克兰提供新一批价值3亿美元的军事援助，这是俄乌冲突在去年2月爆发以来的第37批军事援助，累计援助总额增至357亿美元。

新一批军事援助，将包括短程的海蛇航空火箭弹、反坦克武器系统、反坦克导弹、不同尺寸的迫击砲和海马斯多管火箭系统的弹药。

美国国务卿布林肯在声明中表示，最新一批军事援助将帮助乌克兰在面对俄罗斯残酷和无理的战争时继续防卫，他并指在俄罗斯结束战争前，只要有需要，美国和盟友以及合作伙伴将继续与乌克兰站在一起。

另外，经过数周的国家间争端，欧盟国家敲定了一项联合为乌克兰购买弹药的计划。

现任欧盟轮值主席国瑞典表示，各国大使批准了“通过 10 亿欧元支持乌克兰武装部队联合采购弹药和导弹”的决定。

联合采购计划是欧盟在未来12个月内向乌克兰运送100万枚炮弹和导弹的更广泛行动的一部分，此前基辅表示迫切需要此类弹药来对抗俄罗斯的入侵部队。

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