美参院民主党人拟推"中国竞争法案2.0" 加强保卫台湾

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美国联邦参议院民主党议员周三宣布，计划推出"中国竞争法案2.0"，强化美国在科技、安全和台湾问题方面对抗中国的能力。美国国务卿布林肯表示希望重新安排今年访问中国。

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路透社报导，美国参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）与同党委员会领导人周四表示，他们将起草法案，希望在未来几个月内推出，以限制科技流向中国、阻止中国挑起与台湾的冲突，并且收紧规定以避免美国资本流入中企。

舒默指出，这项"中国竞争法案2.0"（China Competition Bill 2.0）将扩展去年通过的"芯片法案"（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act）。

舒默在记者会上表示："今天，我们宣布这项新倡议，将以此为基础，制定新的重要跨党派法案。"

舒默表示，他希望这项法案能获得两党支持，参院共和党人赞同这项法案中的部分构想。这项法案将须共和党人支持，才能成为法律，目前由共和党人掌控众院。

美国国会长期以来因两党对抗陷入分裂，但对中国强硬是少数获得两党共识的理念之一，去年通过的抗中"芯片法案"即获得两党压倒性支持。

另据路透社消息，美国国务卿布林肯周三表示，他希望可以重新安排今年访问中国。布林肯原计划2月赴中国访问，但因美国上空出现中国高空气球事件而取消。

布林肯接受华盛顿邮报访问时也表示："我认为我们重建双方在各层级和政府各部门间的固定沟通管道相当重要。"

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