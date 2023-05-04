中国新闻无自由 胡锡进也受不了了？

世界新闻日

五月3日是世界新闻日，中国被视为“全球最大的记者监狱”。前『环球时报』总编胡锡进当日下午发文说，干预新闻是严重官僚主义。

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记者无疆界组织同日发布2023年『世界新闻自由指数』，在全球180个国家中，中国倒数第二，朝鲜垫底。

香港排名，2002年时位于第十八名，去年从80名急跌至148，今年略略回升到第140位，仅仅高于索马里等国。

这种状况似乎让被视为“党的喉舌”的胡锡进有所感受，他在3日下午针对“世界新闻自由日”在社交媒体发帖称，现在一些地方和部门对新闻机构采取强干预做法，这绝对不是党领导媒体的初衷，而是严重官僚主义的表现。

胡锡进从爱护党的立场出发，提醒自己的同行和各地政府官员，联合国设立这个日子的积极意义，并努力发挥好媒体在促进中国高品质发展中不可取代的作用。

胡锡进称，新时代中国特色社会主义包括国家治理体系和治理能力的现代化，“这样的现代化体系中不可能缺少泛新闻媒体积极、建设性的角色。”在他看来，“如果我们社会的新闻传播工具与世界一流的新闻工具长期存在较大差距，我们的强国建设就会形成一个软肋，那将不利于我们国家对内的方针政策解读和社会动员，不利于对外开展越来越较劲的意识形态博弈和斗争。”

胡锡进称，“党的领导不能庸俗化成新闻机构对各个政府部门的简单服从，由各地部门的官员发指令，媒体照本宣科。如果有谁这样理解，显然是错误的。”

胡锡进的说法被指是“小骂大帮忙”，其实，中国的新闻生存境况极其恶劣，记者无疆界组织在世界新闻自由日发布的报告指出，中国政府使用监视、胁迫、恐吓与骚扰等手段阻碍独立记者报道“敏感”话题，中国为全球最大的记者监狱，目前有100多名记者遭到监禁。

香港原本是中国唯一一个有一定自由度的“一国两制”地区，但近年来排名度持续下跌，从世界前列跌至与一些极权国家或者处于战乱的国家并列的地步。

香港在北京强行推出港版国安法后，自由度更是大幅后退。去年，『苹果日报』、『立场新闻』等先后关闭。，香港排名一年内暴跌68位。

香港新闻自由指数今年从148微升至140，但整体评分不及格，仅高于索马里等国，仍处于排名较后的“艰难”状况。

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