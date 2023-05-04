习近平憎恶储君 一语道破天机？

习近平与接班人

胡春华、孙政才、陈敏尔曾被称作“储君”或接班人，但是......

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香港『明报』5月3日有一篇文章：『习近平不让年轻干部做储君』，文字引述的内容虽然是『习近平著作选读』第二卷中的一段讲话，但被特意翻了出来，还是引起注意。加之真正读『习选』的人恐怕不多，『明报』挑出这段话说事，认为习党内讲话，泄漏了胡春华失势的秘密……。旧话顿时成了新闻。

这段首度公开的话出自习近平在2018年7月3日『全国组织工作会议』上的一段讲话，习近平说，挑选、培养年轻官员时，“第一条就是教育他们对党忠诚，坚决防止政治上的两面人”。又称，“优秀年轻干部不能搞成特殊群体，不能像‘储君’一样供在那里坐等提拔。要动态更新，把相形见绌的调整出去，同时注意补充新的优秀人选，始终保持一池活水。”

『北京之春』荣誉主编胡平发推点评：“分明是习近平排斥异己吗，倒说是别人坐等提拔还相形见绌。”

习近平这段讲话的时间恰好是中共十九大开过后几个月，众所周知，习近平是十八大继承胡锦涛，由“储君”转为“君主”，成为中共总书记的。胡锦涛在任时，一如他的前任江泽民，是专门“隔代指定”了接班人的，这就是时任政治局委员胡春华。还有一位叫做孙政才，是隔代制定接任总理位子的。这两人因此有了储君之称。

由于毛泽东终身执政，独断专行，老年昏聩，邓小平在八零年代提出取消领导人终身制，于是就有了后来的最高领导人任期不得超过两届，每届五年，集体领导，以及让高级干部年轻化的的所谓“七上八下”等一系列成文不成文的接班人制度，也有研究者将此称之为中共内部的“纠错机制”。

但是习近平在十九大召开前几个月以贪腐之名让时任重庆市委书记、政治局委员孙政才落马，十九大期间，胡春华并未如愿成为常委，只保住了“政治局委员”，有分析人士当时评论，习近平不想有人接班之心，十九大昭然若揭。然后在次年2月份，突然发动修宪，最后在3月的人大上废除了国家主席任期制，为自己长期甚至终身执政铺平了道路。

按照中共当局原来的设想，胡春华本应在20大接班，但是，习近平通过“政变”，在20大自我接班，胡春华连政治局委员的位子都不保了，以其比其他政治局常委都要年轻的年龄，被放到政协副主席的闲职，还要向习近平表忠。

为什么『明报』翻出习近平对“储君”的说法，自由亚洲援引时政评论人士王军涛的分析说，这是为了让习近平难堪，显示党内其他派别对习近平唯我独尊做法的不满。他认为，“现在官场其实叫习近平给收拾服了，但是他们在外面还是有些喉舌吗，还可以继续说话。”

习近平不立接班人，基本废除中共后邓时代的一系列做法，在党内引起相当不满。之所以难以发泄，只因为习十年来以反腐的名义，以“刮骨疗毒，刀刃内向”的名义，以抓“两面人”的名义，扫荡了党内各派，团派被视为“团灭”，红二代靠边站，二十大上，李克强、汪洋被以“高风亮节”的说法请走，“习家军”全面占领政治局，若有不满的势力，也是偷偷运行的“地火”。

一度风生水起，且被视为习亲信的陈敏尔，“之江新军”主要人物，二十大也无长进，只保住了政治局委员，接替李鸿忠担任天津市委书记。

“储君”或者“接班人”的说法看来是有些犯忌的。有分析指，习有关“储君”的言论，其实是为自己废除接班人制度开脱的。要说“储君”，他也做过“储君”，要说胡春华、孙政才或一些“青年干部”“相形见绌”，习当年也不见得“才华出众”。说穿了，习不喜欢有接班人，谁在他长期执政的路上有意无意挡路，就搬掉谁。

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