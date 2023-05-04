恐吓加拿大议员：加拿大政府传唤中国大使并考虑驱逐中国外交官

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针对北京恐吓一名批评中国政权的加拿大议员，加拿大政府5月4日周四召见中国驻加大使丛培武。法新社报道，加拿大可能以驱逐中国外交官作为回应。

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法新社消息，加拿大外交部长乔美兰周四（Mélanie Joly）在议会委员会听证会上表示，外交部副部长正在召见中国大使，她表示，我们正在评估各种选项，包括驱逐外交官。

据报道，保守党议员庄文浩表示，因对北京提出批评，他和他居住在香港亲属受到恐吓和压力。加拿大安全情报局（CSIS）确认驻多伦多的中国外交官赵巍参与了对庄文浩及香港家人的恐吓。

加拿大反对党派本周要求特鲁多政府对这起引起强烈抗议的事件承担责任。

加拿大《环球邮报》周一也刊出报道，称政府对北京干涉加拿大事务视而不见。

该报援引机密文件和一位不愿透露姓名的安全消息人士称，由于2021年2月，庄文浩支持了一项有关中国在新疆对维吾尔少数民族“种族灭绝”的动议，中国情报机构将庄文浩及其在港亲属定为打击的目标。

加拿大安全情报局 (CSIS) 的一份文件称，“这显然是以庄文浩为例，警告其他对中国采取敌对立场国会议员”。

报道称，中国驻多伦多领事馆的一名官员与此案有关。

在中国试图影响2019年和2021年加拿大大选的结果被曝光后，在公开反对北京立场上，加拿大总理特鲁多面临越来越大的压力。

中国外交部周四否认了关于中国试图恐吓庄文浩及其亲属的指控。中国外交部发言人毛宁表示，中国反对对一个国家的内部事务进行任何干涉，我们从不干涉加拿大的内政，也没有任何兴趣这样做。

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