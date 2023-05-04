捷克外长：中国与中东欧国家合作机制名存实亡

中国与中东欧

捷克外交部长利帕夫斯基对美国新闻网站『政客』(POLITICO)表示：中国与东欧和中欧国家交往的专属俱乐部14+1已经不复存在。随着关系恶化，北京有关14+1的外交努力没有前途。

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根据该网站报道，利帕夫斯基的言论显示捷克人坚定在站在美国阵营，这对已有11年历史的所谓“14+1”倡议造成了潜在的毁灭性打击，北京曾希望通过这一机制重振与前苏联国家的关系。

利帕夫斯基5月2日会晤美国国务卿布林肯后对媒体表示：“我感谢美国在中国问题上的战略主导。我向布林肯国务卿保证，我们准备好在欧洲框架内与他们合作。14+1既没有实质也没有未来。”

当被问及布拉格是否会正式退出14+1时，利帕夫斯基通过发言人补充说：“我们不是活跃成员。我们不会推测我们可能选择采取的任何可能步骤。”

北京于2012年成立了中国与中东欧对话组织，最初加入的有16个欧洲国家，号称16+1，后来在希腊加入后扩大到17+1，但是在波罗的海三国---立陶宛、爱沙尼亚以及拉脱维亚决定退出后缩小到14+1，包括欧盟成员国的保加利亚、克罗地亚、捷克、希腊、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛文尼亚。另有包括阿尔巴尼亚、波斯尼亚、黑山共和国、北马其顿和塞尔维亚等五个非欧盟国家也参与了这一机制。

在俄罗斯侵乌战争爆发后，中国不但从未谴责过俄罗斯，而且与莫斯科保持着密切的盟友关系，这使得中东欧各国对中国越来越警惕。

政客网站的报道说，对捷克来说，与中国关系的恶化甚至早于乌克兰战争，2020年，北京决定惩罚捷克钢琴出口商，以报复捷克立法者访问台湾。

自北约前将军帕维尔3月成为捷克总统后，与北京的关系进一步疏远，帕维尔呼吁重新思考外交政策，表示要与台湾建立更紧密的关系。

本月晚些时候，欧盟外长将在瑞典举行的一次重要会议上重新评估欧盟与中国的关系。

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