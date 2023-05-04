服装巨头涉嫌维吾尔人强迫劳动案：法国决定停止调查

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法国司法4月份决定停止调查服装巨头涉嫌从新疆维吾尔人强迫劳动中获利的案件。

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法新社报道，法国司法4月份决定停止于2021年6月开启的、针对优衣库和Inditex等服装巨头的初步调查。一些协会指控这些公司从中国维吾尔人的强迫劳动中获利。法国司法的这一决定对人权捍卫者们来说是一个挫折。

法新社首先从知情人士处获悉了这一消息。法国负责处理反人类罪的法国国家反恐检察官办公室（Pnat）周四证实了这一消息。

法新社指出，在反腐败非政府组织Sherpa、商标道德团体、欧洲维吾尔研究所(IODE)和一名曾被关进新疆营地的维吾尔人于2021年4月提出控告后，法国国家反恐检察官办公室的反人类罪部门开启了调查。

在接受法新社的询问时，原告的律师威廉•布赫冬（William Bourdon）表示，原告打算提出新的申诉。

原来的申诉基于澳大利亚非政府组织--澳大利亚战略政策研究所（ASPI）于2020年3月发布的一份报告。

原告指控法国优衣库、Inditex等服装巨头销售完全或部分地在维吾尔人遭受强迫劳动的工厂里生产出来的产品。

原告还认为，这些公司没有做出足够的努力来确保他们的分包商不卷入对新疆维吾尔少数群体的迫害。

当时，这四家公司都表示，自己没有任何使用强迫劳动的行为。

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