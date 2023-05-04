白宫前安全顾问指西方把中国喂成大白鲨

中国与西方

2023年2月28日，在华盛顿的国会山，特朗普总统的前国家安全副顾问波廷格在众议院专门负责反击中国的特别委员会的听证会上作证。

曾任美国国家安全副顾问的波廷格在东京接受日经亚洲采访时表示，西方曾一直以为，与中国更多的接触将会从根本上改变北京的治理方式，使其变成一个更加自由开放的体系，结果事与愿违。

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波廷格大家熟悉的另一个名字是傅明，他现在是斯坦福大学胡佛研究所的杰出访问学者。这位特朗普政府时期的国家安全副顾问接受日经亚洲采访时表示：西方最初看到的中国是“一条小鲨鱼”，“我们以为随着时间的推移可以把它变成友好的海豚。”“我们一直在喂它，鲨鱼变得越来越大。现在我们面对的是一只可怕的大白鲨。”

他说西方国家对中共总书记习近平2013年1月5日的一次党内讲话没有引起足够注意，习近平在讲话中说，马克思和恩格斯仍然是正确的，资本主义必然灭亡，社会主义必然胜利。而习近平的社会主义核心领导人独裁之下的一党专政。

习近平2022年年底专门谈到苏联解体，习认为为了避免重蹈苏共覆辙，党的领袖必须全面控制信息、宣传、意识形态、数据、经济和安全机构等所有独裁工具，习近平在随之而来的十年中全面实施他演讲中发出的信号。

波廷格说，习近平的一些讲话，对外部听众和对中共内部发出的是不同信息，中国政府对外竭力隐瞒他的一些讲话，并试图用更温和的信息来代替。“双重信息传递是这个制度的基本品质。”

波廷格说，2019年他在白宫读到习近平2013年的讲话时，认为“这是习近平的世界观和他的治理目标的惊人路线图”。“事实证明这是真的”。

波廷格对日经亚洲表示，在此之前，自由世界对中国的集体战略和政策是将中国变成一个更加自由的体系，认为与中国接触，让中国参与将从根本上改变中国的治理方式。

中共知道永远不会改变自己的基本性质和一党专制，但是为了应对西方，“中共做了很认真的功课”，“乔装打扮和愚弄外国对话者，尤其是政策精英和富商”，“通过精心设计的骗局向外部对话者发出欺骗性信号，表明它希望并且可能很快将自己转变为一个更加多元化的体系”，“而现在我们要面对的是一只可怕的大白鲨。”

波廷格认为，习近平的表现促使美国前总统特朗普改变对中国的战略，拜登总统继续延续这一外交战略。

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