美国反驳"无人机袭击幕后黑手"指控称"莫斯科在说谎"

针对俄罗斯指责美国幕后策划乌克兰无人机袭击克宫事件,美国白宫国家安全会议发言人柯比(John Kirby)5月4日周四驳斥俄方指控,柯比称"莫斯科在说谎",并表示美方仍在调查这一事件。欧盟外交政策负责人警告莫斯科不要升级战争。

路透社报道,克里姆林宫发言人佩斯科夫周四在新闻发布会上声称,华盛顿是乌克兰选择打击目标的"幕后黑手",他说,莫斯科很清楚乌克兰只是在执行美国人的指令。

佩斯科夫没有为上述指控提供任何证据。

对此,白宫国家安全会议发言人柯比周四接受美国有线电视新闻网采访表示,"佩斯科夫简直就是在撒谎"。柯比说,美国既不鼓励乌克兰对境外实施攻击,也不会提供任任何境外攻击手段。乌克兰已否认对克宫出动无人机。

柯比表示,目前还不清楚克里姆林宫究竟发生了什么,华盛顿仍在调查这一事件。

此前,乌克兰总统泽连斯基也否认曾参与对俄罗斯首都的任何攻击。

据乌克兰当局和分析人士表示,这次"刺杀行动"很可能是由莫斯科自导自演。CNBC新闻网报导,华盛顿智库"战争研究所"(Institute for the Study of War)多名分析师周三晚表示:"俄罗斯可能是为让国内民众对战争感受更加深刻,并为更广泛的社会动员创造条件,因而策划这次攻击。"

另外,欧盟外交政策负责人博雷利周四警告俄罗斯"不要利用所谓的无人机袭击来升级其在乌克兰的战争"。

博雷利在布鲁塞尔参加欧盟部长会议时向媒体表示,“我们呼吁俄罗斯不要以这次所谓的袭击为借口继续升级战争。”他表示,“这就是我们所担心的:这可以用作借口更广泛征兵、更多的对乌克兰的袭击辩护。”

博雷利指出,他已经听到泽连斯基否认乌克兰是袭击的幕后黑手,博雷利表示,“显然乌克兰没有参与袭击,他们是在保卫自己的国家,但他们是在自己的土地上作战,他们没有攻击俄罗斯的领土。”

最新消息称,俄罗斯周四表示,克拉斯诺达边疆地区(Krasnodar Krai)南部伊利斯基村(Ilsky)发生无人机攻击事件,在一座炼油厂引发火灾。

克拉斯诺达边疆地区区长康卓叶夫(Veniamin Kondratyev)表示,火灾被限制在400平方公尺的区域内,此后迅速被紧急服务单位扑灭。

不久后,与乌克兰接壤的俄罗斯罗斯托夫(Rostov)地区首长表示,一架无人机攻击了基谢廖夫卡村(Kiselevka)附近的一座炼油厂,并引发爆炸和火灾。

此前,在俄罗斯捷姆留克区(Temryuksky)的渥尔纳村(Volna),一座装有石油产品的储油槽起火。俄方官员也将这起火灾归咎于乌克兰无人机。

