美国情报总监：习近平仍倾向以和平方式统一台湾

美国/台湾/中国/武力威胁

美国情报总监海恩斯周四表示，如果台积电因中国犯台停止制造，将冲击美、中乃至全球经济。根据美国情报评估，中国国家主席习近平仍倾向以和平方式统一台湾，但同时为军事选项做准备。

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中央社报道，美国联邦参议院军事委员会周四就全球威胁召开听证会，邀请美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）、国防情报局局长柏瑞尔（Scott Berrier）连袂出席作证。

共和党籍参议员斯考特（Rick Scott）在会上关切中国犯台可能性，指习近平过去一年诸多发言，似乎都在为中国人民备战。

对此，柏瑞尔表示，习近平长年负责推动中国崛起，进入第3任期后，他的发言日益强硬；目前台面上有不同（可能犯台）时间点，如何解读因人而异，包括2025年、2027年、2035年及2049年。

他说，上述讨论的重点是，习近平已下令要共军做准备，但不确定是为何事或何时；国防情报局密切关注情势，分析习近平说的每个字。

海恩斯虽表示同意柏瑞尔发言，但她指出，美国情报界评估持续显示，习近平仍倾向以和平方式统一台湾；但与此同时，习近平命令共军做好准备，提供他能在不需担心美国干预情况下夺取台湾的军事选项，这将影响习近平犯台的能力及决策。

至于中国犯台对美国经济可能的冲击，海恩斯说，冲击程度要视当时情况而定，她目前无法提供明确答案。

但她表示，根据多项智库研究，超过90%高阶芯片在台制造，加上几乎所有种类电子产品都需要芯片，如果台积电因中共犯台停止制造，将对全球经济造成巨大冲击，预估前几年的年损失恐达6000亿至一万亿美元，美国、中国的GDP也将受严重影响。

谈到美中关系，海恩斯表示，美中关系越来越具挑战性，习近平3月在一场演说中指责美国打压中国，是他截至目前对美国最直接公开的批评。这显示习近平对美国目标长年不信任，深信美国试图遏制中国，也反映北京对美中关系越来越感悲观。

海恩斯指的是习近平3月6日在一场政协会议工商企业界小组讨论时的讲话，习近平当时点名批评美国，指"以美国为首的西方国家对我（中国）实施了全方位的遏制、围堵、打压，给中国发展带来前所未有的严峻挑战"。

不过，海恩斯指出，即便言辞激烈，美国情报评估仍认为，北京希望维系美中关系稳定，以在努力缩小美中经济、科技发展差距之际，避免引发更多来自美国或其理念相近伙伴的科技限制或制裁措施。

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