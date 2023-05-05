世界顶级金融高管摩根老板要访中国

摩根/戴蒙

路透社引述消息人士透露，摩根大通首席执行官杰米戴蒙本月将访问中国。自取消严厉的新冠病毒清零限制措施以来，外国顶级金融高管的报告，这也是戴蒙四年来首次访问中国。

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据路透社引述四位直接了解此事的消息人士称，戴蒙此行正值摩根大通(JPM.N)月底在金融中心上海举办三场会议之际。

据两位消息人士透露，摩根大通将于本月底在上海举办为期三天的摩根科技交流大会、中国新经济论坛和全球中国峰会。

其中一位消息人士称，戴蒙将出席会议并举行内部和外部会议。两位消息人士补充说，他还将在上海之行后于 6 月初访问香港。

戴蒙于 2021 年 11 月访问了亚洲金融中心香港，会见了该银行的员工和客户。

摩根大通在中国的业务包括其全资拥有的证券合资企业，提供证券承销和咨询服务。华尔街银行在 1 月份收购了其基金管理合资企业 100% 的所有权。

基金业务的审批流程长达两年多。

其中一位消息人士称，将有近 1,500 人（主要是外国投资者）参加全球中国峰会，这表明海外投资者在中国 1 月份从清零政策重新开放后仍有兴趣回到中国。

路透社说，近年来，华尔街和欧洲的金融公司加大了在中国的扩张力度，寻求通过新的设置和合资伙伴关系来提高他们的影响力。

3 月下旬，随着全球金融巨头寻求在习近平的新任期开始之际巩固与北京的关系，自新冠病毒大流行结束以来，一大批金融高管数年后首次访问了中国。高盛（GS.N）首席执行官大卫所罗门、汇丰银行（HSBA.L）首席执行官诺埃尔奎因和渣打银行（STAN.L）老板比尔温特斯当时与中国官员和监管机构进行了面对面的会谈。

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