中国与老挝罕见举行联合军演 中美频在亚洲军演

中国/老挝/军演

中国将在本月与内陆邻国老挝举行罕见的联合军事演习。路透社说，北京试图加强与地区盟友的安全关系，以对抗美国在东南亚不断扩大的存在。

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根据中国国防部周五在一份简短声明中报告，中国人民解放军五个战区之一的南部战区将派兵赴老挝参加“友谊盾牌2023”联合演习。

据中国国家电视台消息，此次演习将于 5 月 9 日至 28 日举行，将模拟打击跨国武装犯罪集团，演习人员将超过 900 人，其中包括 200 多名中国军人。

据路透社说，此次演练比此前中老两军在老挝举行的“和平列车”联合人道主义医疗救援演练更上一层楼。

今年，中国和柬埔寨首次在柬埔寨海域举行演习，中国南部战区派兵参加了演习，中国南部作战区域包括中国南海。北京宣称拥有该海域的大部分主权。路透社说，但该地区的其他国家和国际法都说这些水域不属于中国。

据新加坡国防部周五称，中国刚刚结束与新加坡在南海南部国际水域的联合演习。

2月，中国国防部派出工作组赴老挝、越南和文莱就地区安全问题举行会谈，重点是“双边防务合作机制”。

中国加强与其东南亚盟友的军事关系，与北京加强与南边邻国接触的外交努力不谋而合。

路透社称，在老挝举行演习之际，美国也在该地区增加了军事演习，美国在印度尼西亚和泰国举行了年度军事演习，并在上个月与盟友菲律宾举行了有史以来最大规模的年度演习，超过 17,000 名人员参加军演。

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