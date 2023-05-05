中国向俄罗斯和印度均保证深化合作

中国/俄罗斯/印度

中国外交部长秦刚向俄罗斯和印度外长保证深化双边关系，并承诺“协调与合作”只会变得更强大，并以此显示中国与两个最大邻国的团结。

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中国外长秦刚4日在印度会见了上海合作组织的其他成员国外长。路透社说，上海合作组织是一个跨越欧亚大陆大部分国家的集团，北京寻求与该地区国家保持稳定的关系，中国正与西方，特别是美国的关系持续紧张。

尽管北京拒绝谴责俄罗斯的军事行动是入侵，但美国长期以来一直敦促中国帮助解决乌克兰战争问题。上周，中国国家主席习近平采取了具有里程碑意义的举措，接听乌克兰总统泽连斯基的电话。这是自莫斯科派遣军队侵略进入乌克兰以来，中国国家主席习近平首次与乌克兰总统泽连斯基直接交谈。

在上合组织会议期间中国外长秦刚会见俄罗斯外长拉夫罗夫时表示，中国“愿与俄罗斯保持沟通和协调，为乌克兰危机的政治解决作出切实贡献”。

秦刚在与印度外长苏杰生的单独会晤中表示，中国愿与印度深化在国际和地区问题上的“协调与合作”，使两国关系回到“健康”发展轨道。

中国与印度的关系自 2020 年以来恶化，当时两国军队在有争议的喜马拉雅边界发生冲突，造成 24 人死亡。上个月，北京公布了一张地图，显示印度宣称拥有主权的阿鲁纳恰尔邦是西藏的一部分，此举激怒新德里。

该消息没有提供拉夫罗夫以及苏杰生对秦刚的回应。

目前该集团包括俄罗斯、印度、中国、巴基斯坦和四个中亚国家——哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。一位印度外交部官员表示，预计伊朗和白俄罗斯将于 7 月在新德里举行的峰会上加入上海合作组织。

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