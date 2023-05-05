中国指称台湾太阳花运动黑手是美国CIA

台湾/太阳花/马英九/CIA

2014年3月18日台湾爆发“太阳花学运”，抗议国民党主导的立法院强行通过审查“两岸服贸协议”，学生和公民团体占领立法院直到4月10日。一般认为太阳花学运是因为学生和公民团体因不满马英九政府的亲中政策而自主发起，但中国官方“国家计算机病毒应急处理中心”（CVERC）5月4日发布的报告却宣称，太阳花学运是美国中情局（CIA）主导。

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据自由时报今天报道称，中国官方“国家计算机病毒应急处理中心”（CVERC）5月4日发布报告宣称，台湾2014年太阳花学运是美国中情局（CIA）主导。

CVERC是中国发现和处置电脑病毒与网络攻击事件，称是保卫中国网络与重要讯息系统安全的专责机构。该机构4日发布与“奇虎360”公司合作的“‘骇客帝国’调查报告——美国中央情报局（CIA）（之一）”指出，美国CIA长期以来在世界各地秘密实施“和平演变”和“颜色革命”，进入21世纪后，网络的快速发展给美国CIA提供了新的机遇，全球各地使用美国网络设备和软件产品的机构和个人，成为美国CIA的傀儡“特工”，帮助其迅速成为网络谍报战中的耀眼明星。

报告统计，数十年来，美国CIA至少推翻或试图推翻超过50个他国合法政府（但美国CIA只承认其中的7起），在相关国家引发动乱，诸如1980年代国际社会主义阵营遭受冲击、1990年代初苏东剧变（天鹅绒革命）、2003年乔治亚“玫瑰革命”，2004年乌克兰“橙色革命”、2005年吉尔吉斯“郁金香革命”，2011年西亚北非国家“阿拉伯之春”、2014年乌克兰“二次颜色革命”和台湾“太阳花学运”等，都被认定为由美国情治机构主导的“颜色革命”典型案例。

据中国官方的报告称，其他国家中还发生过未遂的“颜色革命”事件，诸如2005年3月白俄罗斯“雪花革命”、2005年6月阿塞拜疆“橙色风暴”、2005年黎巴嫩“雪松革命”、2007年缅甸“藏红花革命”、2009年伊朗“绿色革命”等。

没有见到台湾官方对此消息回应。

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