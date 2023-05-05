中国4月份服务业称较大扩张

中国/服务业/经济

中国4月服务业活动根据一项独立指数称依然强劲。由IHS Markit计算并由媒体集团财新公布的采购经理人指数（PMI）4月为56.4点。这是自2020年11月以来的第二快速度，仅次于今年3月的57.8点。

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低于50的数字表示活动萎缩。任何高于这个数字的数据都表明是行业扩张。

近三年来，中国对新冠病毒疫情采取了非常严格的清零政策，推行强制性的PCR测试、禁闭和旅行限制，这对经济产生了严重的打击。这些清零措施在去年12月突然取消，在随后几周患者人数急剧反弹之后，现在情况已经稳定，商业活动也因此得以回升。

中国人重新出现在餐馆、火车站和机场以及旅游区，有助服务业回升。

4月底，中国人开始利用劳动节假期，多作短期的旅游逗留，这也有利于消费。

法新社说，但同时，据财新网报道，接受调查的公司连续34个月报告成本增加，主要是劳动力和原材料的增加。

综合服务业和制造业的综合指数从3月份的54.5点下降到上个月的53.6点，当时是9个月来的最快速度。

中国第一季度的国内生产总值（GDP）同比增长了4.5%，称是一年来最快的速度。此一增长主要是由家庭消费推动，因为工厂活动的恢复和房地产的回升暂时还没有实现。

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