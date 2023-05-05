中港小黄金周丁旺财未增 大陆人均消费较疫前跌逾一成 香港跌六丶七成

旅游

疫後复常首个「五一黄金周」结束，中国大陆和香港的旅游人次均有上升，当中，大陆的境内游已恢复至疫前水平，出境游和香港入境旅客则只恢复至疫情前的六成；然而，游客的消费不增反跌，而大陆的人均消费已回复至疫情前近九成，香港则回复至疫前的三丶四成，意味香港的旅游复苏较中国慢。

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此外，同为中国特区的澳门，「五一」长假的入境人次恢後情况与香港相若，但消费情况较香港兴旺。当地旅游局今(5日)早发稿称，澳门在五天假期里接待了约49.3万人次旅客，当中七成半属中国内地旅客，入境总旅客已回复2019年同期的六成二。另据业界资料显示，酒店业场所的平均入住率为85.0%，澳门导游协会理事长范梦杰表示，旅客量及酒店入住率均好过预期。

俗称「小黄金周」的劳动节假共五天，已於3日结束，香港共录得336万人次出入，远低於港府预期的461万人次，若以入境处的估算至昨(4日)天结束计算，实际入境人次较港府预期少约两成。

以五天假期计算，一百多万的入境人次中，大陆旅客共有62.5万人次，为2019年疫情前同期的62.7%。但由於2019年的劳动节假只有四天，若以日均人次计算，今年的12.5万人次，较当年近25万人次减少近一半。

中国客游港方式转变 消费下降

不过，比较今年和2018年除了人流未及疫前兴旺，旅客消费力亦有未回气。香港零售业管理协会执行总监罗振邦表示，与2018年的「五一黄金周」首三天相比，有近七成受访公司认为，今年人流和消费均较告下跌，跌幅更达高双位数，当中以钟表珠宝丶运动用品和电器的跌幅最明显。他引述整体业界指，销情和人流只及疫情前两年的不足三成和四成，旅客购买力甚至比疫情前更弱，奢侈品亦不例外。

相关情况与大陆旅客来港旅游的形式转变有关。首先是旅行团数目有所减少，根据旅游业监管局数据，劳动节假期间，共接获453个中国内地入境旅行团登记访港，涉及逾1.38万人次，当中，42%属购物团。上述数字与疫情前同期每日有三百团访港相差甚远，只及当年的三成左右。其次是以自由行方式访港者，更倾向以「文青」方式去大街小巷尝试小店美食，又或去郊外欣赏大自然；奢侈品名店外虽有人龙排队入内选购，但明显较以前短。

上述情况亦印证了美国传媒彭博通讯社日前引述研究机构数据所作报道，就是奢侈品牌虽受惠国内疫後开放及经济复苏，但大多改在境内购物。以4月数据为例，逾六成人倾向在境内消费，较疫情前同期的41%显着上升。报道解释，主因是大陆的奢侈品供应日益全面，加上海外商品价格上涨，奢侈品牌在重要节日减价促销，进一步削弱中国消费者的出境意欲。

大陆客减少来港购买奢侈品，改在中国内地购买，亦已令部分国际奢侈品牌把人手等资源移往内地，LVMH集团充是其中之一。更早的，则有Prada丶周大福等。

中国旺丁未旺财 消费力未回复疫情前

中国方面，五一长假期间的车站丶景点和餐厅逼爆的场景已预告境内旅游畅旺，但消费力却不升反跌。根据文化和旅游部公布的数据，国内出游人次共计2.74亿，同比增长七成，是2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元人民币(下同，折合约194亿欧元），同比增长128.90%，是疫情前同期的100.66%。

除了假期收入增幅低人次增幅20个百分点之外，人均消费更至少下降一成。根据文旅部数据，今年五一假期的人均消费在540元左右，较2019年的603元左右低10.4%。但由於2019年的五一假期只有四天，较今年少一天，若按同样的假期天数来对比，消费额的差距可能更大。

消费力未回气亦反映在出境游只及疫情前六成得以反映。中国移民管理局数据显示，今年五一节假期间，全国边检机关共查验626.5万出入境人次，日均125.3万人次，较去年同期增长约两倍，但只及2019年同期的59.2%。

展望下一长假 香港不如澳门乐观

香港「五一黄金周」的经济表现未如人意，旅游界寄望「十一黄金周」会令香港东山再起，但经济学者李兆波未敢乐观，他解释，大陆人的经济模式已在疫情间出现转变，除了增加网购而毋须出境外，中港化妆品丶奢侈品的差价缩窄，亦减少内地人长途跋涉来港购物的意欲。

反观澳门，导游协会的范梦杰表示，根据往年经验，暑假和国庆长假的客量都会较五一假期高，以今年「五一」丁财两旺的情况看，接着的两个长假期会更好。而随着假期开如时的单日赌博收入较之前一周大升五成到7.1亿澳门元，各大投资公司纷纷上调澳门5月甚至全年赌收，以5月为例，估计赌收由155亿至164亿溪门元不等，较前估计至少上调一成。

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