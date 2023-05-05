布林肯希望今年能成行访中国

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美国国务卿安东尼-布林肯称他希望在2023年的某个时候对中国进行访问。布林肯强调需要与中国"在我们政府的各个层面和部门重新建立常规的沟通渠道"。中国至此可能没有对布林肯作出回应。

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据日本经济新闻亚洲评论报道，布林肯暗示今年将出访中国以重启定期对话。

美国国务卿安东尼-布林肯周三表示，"我们在与中国竞争；这一点没有什么秘密，"布林肯在《华盛顿邮报》举办的一个活动上还说，"但我们有强烈的关注，试图确保这种竞争不会转向冲突。"

布林肯说，世界各国不仅对华盛顿也对北京发出了要求两国负责任处理美中关系的信号。

据美国之音引述消息报道，布林肯是星期三在世界新闻自由日参加《华盛顿邮报》主办的一个现场对话时被问到他是否对在今年重新安排被推迟的访华计划抱有希望时做出了肯定的回答。据布林肯称，“我是（抱有希望），我认为这很重要，正如拜登总统去年底在巴厘岛与中国国家主席习近平会面时所指的那样，我们要在各级别和整个政府范围内重建正常的沟通渠道。”

布林肯原本定在2月初访问中国，但在发生了中国的高空侦察气球飞越美国领空的事件后，这次访问被推迟。到目前为止，双方并没有就他何时访华做出安排。英国《金融时报》今年4月报道说，中国拒绝让布林肯访问北京，担心在他访华期间，联邦调查局会公布有关被击落的中国侦察气球的报告。报道援引四位知情人士的话称，中国告诉美国，在它目前尚不清楚拜登政府会如何处理这份报告之际，不准备重新安排布林肯2月份取消的访华行程。

布林肯的这番表态反映了专家们所认为的美中关系的解冻迹象，包括美中高级官员最近在北京的会晤以及美国食品药品管理局计划最早在今年夏天就恢复在中国的检查工作。

星期三晚些时候，国务院副发言人韦丹特·帕特尔(Vedant Patel)告诉记者，他不会就布林肯何时访问中国“提供时间、指标或评估”。

一天前，美国驻中国大使尼古拉斯·伯恩斯(Nicholas Burns)对与中国高级官员缺乏接触表示失望。伯恩斯星期二在华盛顿史汀生中心(Stimson Center)组织的一次活动中说：“我认为我们美国政府中的所有人——包括我们的内阁成员——的接触途径在过去一年中确实起伏不定。有一段时间，我现在想起的是去年初夏，我们有很多接触途径，来回的沟通很多。” ​

伯恩斯于4月20日会晤了中共中央对外联络部部长刘建超。这是自布林肯在2月慕尼黑安全会议期间与中国最高外交主管王毅会谈以来，美国和中国官员在北京举行的最高级别的会谈。

前中央情报局中国事务高级分析师、现任乔治城大学亚洲研究助理教授的韦德宁(Dennis Wilder)表示，“鉴于双边关系的紧张状态”，中国国家主席习近平几乎肯定要亲自批准伯恩斯与刘建超之间的会晤。

韦德宁星期三接受了美国之音(VOA)的专访，他指出：“因此，他与伯恩斯的会面是不寻常的，这表明北京愿意把与他的互动升级到与外交部之上的党内高层。”

据美国之音报道称，与此同时，国会批评人士敦促美国官员不要与北京为了会谈而会谈。

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