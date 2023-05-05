曾因“中国行动计划”被捕的华裔科学家陈刚获选为美国国家科学院院士

曾在2021年因卷入美国政府“中国行动计划”而被捕的华人科学家陈刚入选美国国家科学院新晋院士名单。这一次有8位华人科学家当选美国国家科学院院士，是华人入选美国国家科学院院士人数最多的一届。

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8位科学家分别是：麻省理工学院的陈刚、哈佛大学的林希虹、得克萨斯大学西南医学中心的潘多加、康奈尔大学的戴碧瓘、康奈尔大学的米歇尔·王（Wang, Michelle D）、维吉尼亚理工大学的肖书海、艾伦脑科学研究所的曾红葵、加州大学洛杉矶分校的周敏。

美国国家科学院成立于1863年，是根据美国总统林肯签署的国会特许成立的私人非营利机构。它通过选举成员来表彰科学成就，并与美国国家工程院和美国国家医学院一起，向联邦政府和其他组织提供科学、工程和健康政策建议。本年度新增选120名院士和23名外籍院士。至此，美国国家科学院在职院士总数有2565人、外籍院士526人。

当选的华人院士陈刚曾是美国政府的“中国行动计划”最受关注的科学家之一。2021年1月14日，陈刚在家中被逮捕，然后把他关进了监狱。美国司法部称，联邦调查局发现陈刚接受了大约2900万美元资金，资金来源主要是中国的机构。他在2017年向美国能源部申请270万美元拨款时隐瞒了自己与中国政府机构的关系。此外陈刚还被控涉嫌电汇欺诈、未提交海外银行账户报告、纳税申报单上存在虚假陈述等。2022年1月20日，检方提交动议，撤销陈刚一案。

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