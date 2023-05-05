法广记者：中国担心北约在亚洲的扩张

军事

国际 – 将北约军事力量向亚太地区延伸引发中国的担忧。法国国际广播电台驻京记者拉加德(Stéphane Lagarde)5日报道，按照中国媒体的报道，中国对北约计划在东京设立联络处表示担忧。

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拉加德报道，中国外交部发言人毛宁5月4日回答记者提问时表示，北约持续东进亚太、干预地区事务，势必破坏地区和平稳定，推动阵营对抗，应当引起地区国家的高度警惕。

法国记者表示，在北约东欧扩张上，中国多次分享俄罗斯的立场，俄乌战争起因之一是北约在东欧的扩张。法广常驻北京记者拉加德报道说，5月4日的中国日报上 有一张漫画，文字注释是“美拉拢日韩菲防卫承诺，增加台海、南海紧张局势”。漫画上老鹰一个脚脖子上拴着日本国旗；另一只是韩国国旗。

法广记者表示，5月2日，中国外长秦刚访问缅甸前罕见造访中缅边境地区；中国、巴基斯坦和阿富汗塔利班的高级官员5月5日开始在伊斯兰堡举行为期两天的会谈。另一项值得注意的动态是，中国将在本月与内陆邻国老挝举行一次罕见的联合军事演习，分析指中国政府试图加强与地区盟友的安全关系，目的是要对抗美国在东南亚不断扩大的影响力。

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