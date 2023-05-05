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法广记者：中国担心北约在亚洲的扩张

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A de nombreuses reprises, les autorités chinoises ont partagé l’analyse de Moscou selon laquelle l’extension supposée de l’Otan dans l’est de l’Europe aurait été l’un des facteurs de l’entrée en guerre de la Russie
A de nombreuses reprises, les autorités chinoises ont partagé l’analyse de Moscou selon laquelle l’extension supposée de l’Otan dans l’est de l’Europe aurait été l’un des facteurs de l’entrée en guerre de la Russie © AFP
作者： 法广
3 分钟

国际 – 将北约军事力量向亚太地区延伸引发中国的担忧。法国国际广播电台驻京记者拉加德(Stéphane Lagarde)5日报道，按照中国媒体的报道，中国对北约计划在东京设立联络处表示担忧。

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拉加德报道，中国外交部发言人毛宁5月4日回答记者提问时表示，北约持续东进亚太、干预地区事务，势必破坏地区和平稳定，推动阵营对抗，应当引起地区国家的高度警惕。

法国记者表示，在北约东欧扩张上，中国多次分享俄罗斯的立场，俄乌战争起因之一是北约在东欧的扩张。法广常驻北京记者拉加德报道说，5月4日的中国日报上 有一张漫画，文字注释是“美拉拢日韩菲防卫承诺，增加台海、南海紧张局势”。漫画上老鹰一个脚脖子上拴着日本国旗；另一只是韩国国旗。

法广记者表示，5月2日，中国外长秦刚访问缅甸前罕见造访中缅边境地区；中国、巴基斯坦和阿富汗塔利班的高级官员5月5日开始在伊斯兰堡举行为期两天的会谈。另一项值得注意的动态是，中国将在本月与内陆邻国老挝举行一次罕见的联合军事演习，分析指中国政府试图加强与地区盟友的安全关系，目的是要对抗美国在东南亚不断扩大的影响力。

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