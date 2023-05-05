港警没收国殇之柱 指控犯了煽动颠覆罪

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香港警方以煽动颠覆罪控扣留了六四受害者纪念之柱 2023年5月5日

香港警方5月5日没收了一个展览品“国殇之柱”，并称其涉嫌煽动颠覆，媒体报道称这是一座纪念 1989 年北京天安门广场镇压民主抗议者的雕像。

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据路透社今天报道称，香港警方在“煽动颠覆”指控罪的调查中扣押了雕像。当地媒体报道称，展览的是耻辱之柱，这是一座八米高的雕像，描绘了数十具被撕裂和扭曲的尸体，以纪念三十多年前在天安门广场及其周边地区的镇压中丧生的抗议者。

警方没有详细说明他们在元朗区查获的国殇柱展品。

警方在一份声明中说：“国家安全部门今天早上根据搜查令进行了搜查。查获了与‘煽动颠覆’案件有关的展品。”

港警没有说谁涉嫌想利用这尊被存放起来的雕像煽动颠覆。

扣押国殇柱发生在 6 月 4 日天安门广场镇压周年纪念日之前的几周。

1989年后许多年份中，香港传统性举行了世界上最大规模的年度守夜活动，以纪念6.4镇压事件。

镇压六四在中国其他地区是禁忌，而香港传统上在城市公园举行的守夜活动从 2020 年开始被禁止，表面上是因为冠状病毒的限制。

重达两吨的耻辱柱于 1997 年在香港的天安门广场纪念活动中首次展出，同年英国将这座城市交还给中国。

2021年，港大“基于大学的最大利益，根据外部法律建议和风险评估”拆除并拆除这座雕像。从那以后，它一直保存在大学拥有的土地上的一个货柜中。

创作这件作品的丹麦雕塑家 Jens Galschiot 回复路透社的询问时说，他没有被告知警方扣押了这件作品。雕塑家称，“这太离谱了。这是我的雕塑作品，却没有人向我咨询或告知任何事情。”

目前尚不清楚今年是否会举行天安门广场守夜活动。但香港市政府本周表示，通常举行集会的维多利亚公园部分地区将关闭进行维修。

守夜活动组织者香港联盟于 2021 年解散，此前该组织领导人在反政府抗议活动后被捕，并被以中国 2020 年实施的国家安全法为根据遭控犯有煽动颠覆国家政权。

路透社说，当局一直在利用国家安全法打击香港的民主活动，包括反对派活动家、律师和记者在内的约 250 人因涉嫌违反国家安全罪而被捕。

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