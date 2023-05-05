美军称中国航母属表演性但威胁性不大

中国/航母

中国两艘现役航母之一山东舰上个月在台湾东部海域举行环岛军事演习，山东舰航行时，虽然显示展现威慑，但也暴露尚未掌握航母所需能力。美国军方称，要掌握应有能力需要数年才能完善。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，中国航母扮演“戏剧”角色，但威胁不大。

随着北京对中国军队进行现代化改造，中国强大的导弹部队和尖端巡洋舰等其他海军舰艇正引起美国及其盟友的担忧。但据四名武官和六名熟悉地区海军部署的国防分析人士称，中国可能需要十多年的时间才能在远离中国海岸的地方发起可信的航母威胁。

随员和分析人士告诉路透社，中国的航母更像是一个宣传品，人们怀疑它们在与美国可能因台湾问题发生冲突时的价值，以及中国是否可以保护它们执行更远距离的太平洋和印度洋任务.

中国国防部没有回应有关其航母计划的问题，尽管路透社看到的与国家相关的期刊上的数十篇文章显示，中国军事分析人士意识到中国航母能力的不足。

八位专家表示，虽然部分地区媒体报道（部分基于中国官方媒体报道）将最近在台湾附近的演习描述为积极巡逻和对美国及其盟友的军事挑战，但中国航母实际上仍处于训练模式。一些随员和分析人士表示，例如，飞机在夜间和恶劣天气下降落，仍然远非例行公事。这些训练对海上航母的正常运营至关重要。

一些专家表示，在冲突中，中国的航母很容易受到导弹和潜艇的攻击，并指出中国军队尚未完善保护性筛查行动，尤其是反潜战。

该报道称，由于未获公开发言授权，这些不愿透露姓名的武官告诉路透社，有时，中国的航母飞行员依靠陆基机场进行起飞或降落，以及进行额外的空中掩护和监视。

据称，辽宁舰和中国建造的山东舰都有起飞用的跳板，这限制了机载飞机的数量和航程。

10 位专家表示，航母和中国的 055 型巡洋舰都配备了反潜直升机，但航母尚未部署预警机，目前仍依赖陆基飞机。

据官方媒体上月报道，随着辽宁舰和山东舰的演习节奏逐渐加快，中国正准备对其下一代航母——8 万吨级的福建舰进行海试。福建号虽然采用常规动力，但要大得多，并且将从电磁弹射器发射飞机。

五角大楼的报告称，这艘战舰将于 2024 年投入使用，预计将搭载 J-15 喷气式战斗机的新型号，以取代外国分析人士认为动力不足的现有型号。

路透社说，航母计划反映了执政的共产党到 2049 年使人民解放军成为“世界一流”军队的目标，这是中国国家主席习近平建设“伟大的社会主义现代化国家”愿景的一部分。

随员们表示，中国雄心的一个迹象是，福建之后建造的航母是否像美国航母一样是核动力航母，航程可以覆盖全球。

一些国家拥有航空母舰，但美国仍然是最主要的，拥有 11 个航母战斗群，覆盖全球。相比之下，中国可以主要在亚洲战区使用其航母，与潜艇和反舰导弹协同作战，试图控制近海。

鉴于台湾靠近陆基机场，山东舰上个月出现在台湾东海岸附近进行模拟打击令一些分析人士感到意外。但是，至少在短期内，在与美国及其盟军发生冲突时，中国军队将难以在西太平洋保卫航母。

曾指挥日本舰队的退休海军上将幸田洋司表示，“中国部署山东舰的目标很明确，这是中国对美国与台湾接触的政治愤怒的象征”。但他说，在一场战斗中，山东舰“对美日军队来说将是一个非常好的目标，他们会在一开始就将其击沉。”

在远离陆基机场安全的地方行动将考验中国的能力，中国的准备工作正在进行中。

路透社引述五角大楼的报告指出，中国在吉布提的第一个主要海上军事基地的码头最近进行了扩建，现在可以容纳一艘航母。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅