高瑜发推：年逾90岁的姚监复在养老院受监控不让写作

2014年4月，著名记者高瑜因曝光涉及所谓“七不讲”政策的中共中央九号文件，而被当局以涉密罪名抓捕。被同案批捕的姚监复以取保候审获释，但未获完全自由。年逾90岁的姚监复先生的信息在9年后才在日前见诸报道。

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姚监复先生曾经是中国大陆知名公共知识分子，1989年“六四”之前担任中共中央农村政策研究室、国务院农村发展研究中心研究员，1992年转任农业部农村经济研究中心研究员。姚监复曾经多次采访过被软禁的赵紫阳。2012年5月，他整理了对前北京市委书记陈希同的采访笔记，出版了《陈希同回忆录》。

2012年10月6日，中共十八大前的敏感时间，姚监复在纽约接受海外中文媒体时表示：虽然在出国前中共当局曾经两度警告他，不许接受境外媒体的采访，但是他不怕说出真话。姚监复当时认为，中国现在正处在一个十字路口上，是非常关键的时期。

姚监复表示：社会经济生态积压的矛盾很多，一部分人的观点，就是需要改变一党专政的局面，要废除一个主义、一个党、一个领袖的法西斯独裁政治制度。另外还有一部分人，则希望中共能够洗心革面从头做人，也有对中共抱有幻想的人。

2014年4月，高瑜女士因曝光涉及所谓“七不讲”政策的中共中央九号文件，被当局以涉密罪名抓捕。所谓“七不讲”政策是习近平要求高校教师不要与学生讨论西方宪政民主、普世价值、公民社会、新自由主义、西方新闻观等等。

被同案批捕的姚监复随后以取保候审获释，但未获得完全自由。

资深媒体人高瑜5月3日发推文说：“今天是长假最后一天，我们几个朋友一起到房山随园养老中心看望阔别多日的姚监复先生，前天已经电话联系，没想到还是几经周折，才等到姚老被一个穿红衫的女服务员领出来。姚老坐在一把椅子上，隔着车道的起落架接受我们的问候。我们问他在养老院生活得怎么样，他摇摇头：‘什么也不让写，脑子感到越来越不好了，我都觉得活着没意思了。’”

“我们赶紧安慰他，这时红衫女拉着姚老让回去吃饭。姚老推开她的手：‘你先回去把饭打到我房间，我就想和他们说说话。’没想到此人竟然插着腰挡在姚老面前不让我给姚老录像。姚老也忍无可忍大声说：‘你挡在我面前，我头晕！’看到老人这样受欺负，我们不得不说红衫女：‘你的责任是照顾老人，他们花钱在这养老，是接受你们的服务，不是接受你们的监控！’看到姚先生愤而无助的脸，不忍多打扰，我们答应还要来看他，每个人都和他拥抱告别。”

高瑜还写道：“姚监复先生在家时就被站岗，买东西都有人跟着，住这个养老院也受如此监控，话都不让说。他只有在孙大午办的老人院几年过得开心。”

高瑜等人是在5月3日看望姚监复先生，这天正好是世界新闻自由日，总部在法国的无国界记者组织（RSF）发布了“2023年世界新闻自由指数”。在180个国家地区新闻环境评测中，中国排名倒数第二，仅高于朝鲜。

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