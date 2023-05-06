中国警告新冠病毒依然在

中国/新冠病毒

虽然世界卫生组织 (WHO)已宣布结束COVID-19 的全球紧急状态，但据中国官方称，该病毒仍然有害，中国将继续监测它，中国同时建议高风险人群的疫苗增加接种。

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中国卫生官员表示，新冠病毒疫情全球紧急情况已经结束，但风险依然存在。

路透社今天报道称，世界卫生组织在新冠病毒疫情肆虐三年多后于周五宣布结束了对 COVID 的最高级别警报，称各国现在应该与对待其他传染病一样，一起起管理该病毒。

据中国国家卫生健康委员会中国 COVID 应对专家组组长在周六接受官方媒体中央电视台采访时表示，警报状态的结束并不意味着新冠病毒就会消失，但新冠病毒影响现在可以得到有效控制。

据这位官员说，中国将继续监测病毒的变异情况，加强高风险和重点人群的疫苗接种，并着眼于提高治疗新冠病毒的能力。

在世界上大多数国家都感染该病毒后很长一段时间，中国一直对新冠病毒保持零容忍态度，直到 2022 年底才开始放弃疫情限制性清零政策。

今年2 月，中国最高领导人宣布对新冠病毒取得了“决定性胜利”，并声称中国的新冠病毒疫情死亡率是世界最低。世界疫情专家对北京提供的数据提出质疑。

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