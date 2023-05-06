刘亚洲突遭习近平整肃传因反对武力攻台？

中国/台湾/刘亚洲

中国解放军国防大学前政委刘亚洲涉嫌严重违法而落马，更因此很可能被判死缓。台媒今天引述消息报道称，民运人士王丹发文指，刘亚洲被整肃的其中一个原因，很可能是因为刘反对武力攻台。

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据该报道，解放军上将刘亚洲突遭习近平整肃，据王丹曝内幕称可能因他反对武力攻台。

据该报，70岁的刘亚洲是军旅作家，长期在军队服役，军阶至上将。 2021 年底，外传刘亚洲被调查。其后有消息指，中央军委纪委完成对其调查，因涉案金额巨大，不但开除其党籍、公职，更将他移交司法办理，有可能被判死刑、缓期两年执行。

对此，王丹在脸书上发文表示 :“关于刘亚洲的被整肃，外界有各种说法。但我认为忽略了一个可能性，那就是：刘亚洲是中共军队高级将领中最为旗帜鲜明反对对台湾进行武力攻击的一位”。王丹指，他在史丹佛大学做访问学者期间，在东亚图书馆看到一本刘亚洲内部讲话的合集，其中有很大的篇幅是他对于台海问题的看法。

据该报，王丹分析称，“第一，习近平整肃刘亚洲，有可能是与刘亚洲在台湾问题上的立场有关的，如果如此，这就是习近平为武力攻打台湾做准备的证据；第二，中共军队高层显然是存在反对武力攻台的声音的，刘亚洲就是一个，但很可能不只刘亚洲一人”。

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