巴赫与李强同斥体育政治化

中国/国际奥委会/巴赫/李强

据中国官方媒体报道，国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫周六在北京会见了中国总理李强，两人都表示反对 "体育政治化"。消息没有提及巴赫与李强所指体育政治化，是否指责彭帅案影响，或是至此禁止俄罗斯与白俄罗斯运动员参加下届巴黎奥运会比赛争议。

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法新社引述中国官方媒体中国国家电视台CCTV的消息，中国总理李强对巴赫称，"中国将永远不会停止传播奥林匹克精神。"李强向托马斯-巴赫承诺，“我们愿意与国际奥委会合作，反对体育政治化，为奥林匹克运动做出新的更大贡献。”

仍据中央电视台消息说，托马斯-巴赫回答说：“国际奥委会愿意捍卫奥林匹克精神，抵制体育的政治化，促进人类的相互理解和团结。”

据法新社分析说，这是国际奥委会的传统立场。在2008年夏季奥运会之后，中国首都于2022年2月举办了冬季奥运会，这届奥运会受到了西方的众多批评，特别是关于维吾尔人和前中国网球运动员彭帅的性侵事件引发国际关注。

北京谴责将比赛 "政治化 "的企图。

奥林匹克宪章规定了奥林匹克的原则，反对在奥运场馆进行 "任何形式的政治示威或宣传"，并呼吁体育"政治中立性"。

在2022年奥运会之前，中国因对待西北地区新疆的维吾尔人而受到批评，该地区长期以来一直受到血腥袭击的困扰，中国官方指控这些袭击是由穆斯林少数民族的分离主义分子和伊斯兰教徒所为。以反恐为名，北京正在加强对人口的控制。根据一些西方的研究，这已经导致了大规模的拘禁。

就在奥运会前几个月，前中国网球运动员彭帅在互联网上揭露了她与一名前共产党高级领导人的有染关系，她指责该领导人强迫她发生性关系，之后彭帅发现自己处于全球性关注的中心。

负责监督女子网球的WTA在2021年底宣布暂停在中国的比赛。这一决定在2023年4月被取消。北京当时就谴责了新的 "运动政治化"。

据法新社说，至于彭帅，她沉默了一段时间，但随后再次公开露面，特别是在冬奥会期间，她会见了托马斯-巴赫。据中国官方通讯社新华社透露，巴赫将在未来几天访问杭州和上海。

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