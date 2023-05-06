美军贬称中国航母样子货 中官媒赞山东舰编队成体系成规模

中国/航空母舰

中国央视军事新闻今天报告山东舰航母编队成体系、成规模远赴西太平洋海域演习首次训练有成。此前美国军方评说中国航空母舰目前只是表演性质，不具备太大的威胁性。

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央视新闻今天透露山东舰训练归来，回到母港。消息称，连日来，山东舰航母编队赴台岛以东海空域开展远海战备训练，演练历时近月，编队于近日返回母港。

该消息说，此次训练，山东舰航母编队首次成体系、成规模远赴西太平洋海域，参加了环台岛战备警巡和“联合利剑”演习，同步开展战斗值班、课题演练、飞行训练，并在岛链外与火箭军、陆基航空兵以及其他水面作战编组开展联合演练。

该消息描述，其间，山东舰编队着眼战场实际，在远海大洋广域机动、立体攻防，先后研习联合搜反潜、联合火力打击、区域制空作战等多个实际作战场景，同步带动相关海、空协同兵力参演，在实案实景中练指挥调度、验战术战法。

消息还称，面对外军舰机轮番侦察试探的复杂局面，编队及时准确掌握态势，精准高效控制兵力行动，始终做到积极应对、稳妥处置，有效提升了实战能力。

消息没有提及哪一些国家轮番侦查以及山东舰包括编队如何反击外方间谍行为。

据中央社今天引述中国军事专家认为，这次是山东舰航舰编队首次进入西太平洋进行远海训练，国产航舰已具备近海防御与远海护卫能力。

稍早，路透社引述消息称，中国航母扮演“戏剧”角色，但威胁不大。随着北京对中国军队进行现代化改造，中国强大的导弹部队和尖端巡洋舰等其他海军舰艇正引起美国及其盟友的担忧。但据四名武官和六名熟悉地区海军部署的国防分析人士称，中国可能需要十多年的时间才能在远离中国海岸的地方发起可信的航母威胁。

路透社还引述随员和分析人士，中国的航母更像是一个宣传品，人们怀疑它们在与美国可能因台湾问题发生冲突时的价值，以及中国是否可以保护它们执行更远距离的太平洋和印度洋任务。

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