美国将限制外国个人及公司购买军事基地附近土地

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中美 – 在中国阜丰集团计划在美国北达科塔州空军基地附近建厂后，美国政府拟变更规定，要求外国公民和企业须获政府批准，才能购买八个军事基地周边160公里范围内的土地。

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美国财政部投资安全办公室(Office of Investment Security)周五(5月5日)在《联邦公报》(U.S. Federal Register)上公布了这一拟议规定。新规将扩大美国外国投资委员会(CFIUS)的权力，该委员会负责审查美国公司与外国投资者之间的商业交易，并可以阻止出售或迫使双方更改协议条款以保护国家安全。

阜丰集团计划耗资7亿美元建造一个玉米湿磨加工厂，地址距离负责航空和航天任务的大福克斯空军基地(Grand Forks Air Force Base)约19公里，这一计划引发了争议。

随着反对该项目的声音越来越大，北达科他州州长道格·伯根(Doug Burgum)以及联邦参议员约翰·霍文(John Hoeven)和凯文·克莱默(Kevin Cramer)——三人均是共和党人——提出了有关安全风险的问题，并于去年7月要求联邦政府加快审查。

美国外国投资委员会在9月告诉阜丰集团，它正在审查该计划，并最终得出结论说委员会没有管辖权来叫停这一投资。

在美国空军表示该工厂将对国家安全构成重大威胁后，该计划最终被取消。

新规定将包括大福克斯和其他7个基地，其中3个涉及美国未来的隐形轰炸机B-21“突袭者”(B-21 Raider)。五角大楼竭尽全力保护这一最先进的新型轰炸机免受中国间谍活动的威胁。该轰炸机将能够携带核武器并执行有人和无人驾驶任务。

位于加利福尼亚州帕姆代尔的空军第42工厂正在生产6架B-21“突袭者”轰炸机，而另外两个基地——南达科他州的埃尔斯沃思空军基地(Ellsworth Air Force Base)和德克萨斯州的戴斯空军基地(Dyess Air Force Base)——未来将拥有100架飞机组成的隐形轰炸机机队。

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