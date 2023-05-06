“自找苦吃”是否意味着“新时代的上山下乡”？

中青年失业率高

中国 – 五四青年节前夕，中国官媒发布中国领导人习近平给大学生的回信，称新时代中国青年应走进乡土、有"自找苦吃"的精气神。法国《费加罗报》报道， 据中国官方数字，中国16-24岁城镇青年人失业率去年7月创下近20%的纪录。中国媒体关于大学生"毕业即失业"的报道屡见不鲜。学者认为，中共在“五四”前发出这个信号很明显，就是北京当局暗示要搞“新时代的上山下乡”。

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文革研究专家、美国加州大学荣退教授宋永毅5日接受自由亚洲电台表示说：“这完全是文革时期那套洗脑和愚民政策。毛泽东时代把知识青年派到乡下去，把知识青年农民化，把他们的知识等级降低，告诉青年，吃苦是有理想、有志气的表现，这是愚昧，没事找事、没苦找苦，这是对人类文明的一种嘲笑。”

中共江苏省委组织部6日发表题为“砥砺‘自找苦吃’精气神”的文章。文章表示，五四青年节前夕，习近平总书记在给中国农业大学科技小院的同学们回信中，充分肯定同学们“自找苦吃”的精气神，并对新时代青年提出殷切期望。

中国国家统计局公布，今年3月，中国16到24岁青年失业率高达19.6%。而今年中国普通高校毕业生将达到1,158万人创新高，青年失业率恐再攀升。

台湾韬略策进学会秘书长吴建忠接受自由亚洲电台专访时表示，中国前国家副主席王岐山警示过，中国即将要“过苦日子”。除了习近平，全中国、全世界都知道中国经济急剧下滑，中国在科技转型、产业转型遭到重挫，遭受全世界围堵，中共提出的解方竟然是“青年下乡”。

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