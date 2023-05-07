中国中小公司纷纷但悄悄在华尔街上市

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自今年年初以来，不断上升的利率、银行危机和经济不确定性抑制了许多人的上市欲望。但也有少数例外，包括小型中国公司，它们不顾中美关系紧张，一打一打地低调登陆在纽约证券交易所上市。

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在法新社今天排列的中国上市企业名单中有金色天堂、Top KingWin和千禧集团，并称它们可能是很低调的公司，三家中国中小企业的年销售额合计刚刚超过1亿美元。它们现在已经在华尔街上市。

和它们一样，自1月份以来，有数十家中国公司在纽约证券交易所成功完成了首次公开募股IPO，其中大部分是在纳斯达克市场，这个市场已经冬眠了几周，没有上市记录。对于纳斯达克亚太上市主管Bob McCooey来说，此举得益于美国和中国当局在一个问题上达成的协议，这个问题一直是中国集团在华尔街的一个危险隐患。中国此前曾拒绝允许在纽约上市的中国公司的审计师接受独立会计组织PCAOB的审计。然而美国国会在2020年12月通过的一项法律作出硬性规定。

大约248家在美国上市的中国实体，总资本额超过2万亿美元，因未能遵守该法律而受到被迫离开华尔街的威胁。

去年8月，五家主要的中国公司甚至选择自行离开纽约市场，包括石油公司中石油和铝业巨头中铝。

但几天后，两国政府之间终于达成了一项协议，"这有助于为一些因争议而搁置的中国公司重新打开上市窗口"。

此外，今年2月，中国市场监管机构中国证监会澄清了适用于希望在国外上市的公司的规则，这一举措被解释为一种开放的姿态。

除了这种监管上的宽松，中国公司还受益于中国经济在放弃近三年的清零政策之后启动的重新开放。这让人们看到了经济生产和消费强劲反弹的希望，中国的反弹速度比西方经济体更快。

据鲍勃-麦库伊说，"中国投资者一直在寻找机会进行投资，这可能导致他们在地域上多样化，在本地区之外进行投资"。几乎所有中国的首次公开募股都是在5000万美元以下。马修-肯恩认为，这些适度的金额在一定程度上解释了这种成功的连贯性。

在马修-肯尼迪看来，地缘政治背景下，最近几个月中国和美国之间的紧张局势加剧，但这并不影响中国中小企业加入华尔街的倾向。他说："话虽如此，但如果情况发生变化，我也不会感到惊讶，因为两国政府已经表明他们愿意将金融监管作为一种政治工具"。

据这位分析师还认为，对于一家大型中国公司来说，纽约证券交易所已经相对难以进入，部分原因是中国 "希望推广自己的金融中心"，并推动中国公司在中国上市。但"另一方面，一家小公司可以在美国上市，因为不会掀起一场政治风暴。"

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