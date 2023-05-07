德国经济部长哈贝克如何阻止中远入股汉堡港

据德国《图片报》报道，德国政府早已决定，将汉堡港一集装箱码头公司HHLA24.9%的股份售给中国中远集团。但绿党籍经济部长哈贝克从一开始就想破坏这笔交易，并认为自己现在找到了一个漏洞，可以推翻这笔交易。据媒体日前报道，该集装箱码头现被定为“关键基础设施”，股权销售生意因此被德国经济部冻结。

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据称，HHLA违反了德国联邦信息安全办公室的一项规定，将Tollerort码头作为关键基础设施上报太晚。于是，这笔生意被经济部冻结，说是必须再次接受审查。可能是希望中国人恼羞成怒，主动退出了事。

物流业亿万富翁克劳斯迈克尔库恩（Klaus-Michael Kühne）86岁，在接受《周日版世界报》采访时表示：哈贝克破坏政府已决定的生意“是对总理朔尔茨的一种不承认。”也就是说，哈贝克正在朔尔茨总理头上拉屎。

现在对生意受到延误有不同的说法。HHLA拒绝接受指责，说，“基本事实即该码头的处理量在2022年10月31日关于少数股权的决定中已明确提到。”

换句话说，哈贝克的部下很清楚所有的细节，但外表显得却好像是联邦信息安全办公室（BSI）发现了这个新细节。

但联邦信息安全办公室的上司联邦内政部现在表示，联邦信息安全办公室已经检查了HHLA的注册登记，并确认了该公司提供的信息。在规定的宽限期内进行注册的情况下，“将不会启动行政违法程序。”

这也就是说，从内政部的角度来看，HHLA已经做得很好，该上报的都上报了。

现在就剩下经济部长哈贝克是否会接受这一点了。也许，朔尔茨还必须和哈贝克进行私下会谈，才能摆平此事。

中远集团的入股对该港口来说极为重要，因为许多中国船只将继续停靠汉堡。汉堡社民党籍市长Peter Tschentscher一直强调这一点。

HHLA一直强调中远集团是多年来可靠的伙伴，希望中远能作为股东投资该集装箱码头的建设

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