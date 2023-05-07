抖音遭曝曾追踪观看同性恋内容的用户

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抖音搜集观看同性恋内容用户名单？TikTok的前员工揭发说，至少在一年的时间里，抖音一些员工能够在内部搜到一份在抖音流行应用上观看同性恋内容的用户名单。华尔街日报称，是收集这些信息，引发员工投诉。

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TikTok的多名前员工说，TikTok不要求用户披露他们的性取向，但会将用户观看的视频编入LGBT（女同性恋、男同性恋、双性恋者和跨性别者的简称）等类别下。他们说，一些员工可以通过操作界面查看收集到的这些信息，其中包括一组观看过这些视频的关联用户，以及他们的身份认证ID号码。

TikTok数据集里的其他分类也包括用户名单，但这些前雇员认为这些类别并不敏感。 据一些前TikTok员工说，2020年和2021年，美国、英国和澳大利亚的TikTok员工曾向高层管理人员提出了对这种做法的担忧，称他们担心有员工会与外界分享这些数据，或者使用这些数据来勒索用户。

该报道称，TikTok的一名发言人说，员工用来查看同性恋内容观看者数据的操作界面在美国已于近一年前删除。这位发言人说，TikTok不会根据用户观看的内容来识别用户的性取向或种族等潜在的敏感信息。该女发言人还表示，TikTok并不使用这些信息。

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