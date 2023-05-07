纽时：为什么中国互联网上“没有穷人”

美国纽约时报刊登袁莉撰写的文章：为什么中国互联网上“没有穷人”，在一周最热文章中排名第一。

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中国自称是一个以实现共同富裕为目标的社会主义国家。2021年，最高领导人习近平宣布“脱贫攻坚战取得了全面胜利”。然而还是有许多人处于贫困中或生活在贫困线以下。随着该国经济前景日渐黯淡，人们对未来越来越感到焦虑，贫困成了一个禁忌话题，可能会招致政府的愤怒。

3月，中国互联网监管机构国家互联网信息办公室宣布，将对发布视频或文章刻意“渲染悲情煽动对立，制造损害党和政府形象、干扰经济社会发展”的人予以打击。该行动禁止发布有老人、残障人士和儿童的悲情视频。

在这条禁令的背后，政府正迫切希望确保有关中国的讨论都是正面的。中共吹嘘自己在过去四十年里帮助了多少人摆脱贫困，同时又拒绝提及毛泽东治下让整个国家陷入赤贫的往事。

一条令人痛心的视频在中国互联网上疯转，一位退休老人展示她用100元——大约是她一个月的养老金，也是她的唯一收入来源——可以买到些什么菜。视频随后被删除。

受过教育的年轻人对惨淡的财务和就业前景——比如打零工——的普遍不满，这些都在一位歌手的作品中得到了抒发，“虽然我每天都洗脸，但口袋比脸还干净，”他唱道。“读书是为了中华崛起，而不是去送外卖快递。”他的歌被封禁，社交媒体帐号被删。

去年，一位民工感染新冠后的行踪被官方事无巨细地发布，他为了养家糊口而四处奔波的事迹因此引起了广泛的同情与关注。他被称为“最辛苦的中国人”。审查者屏蔽了有关他的讨论，地方当局派人守在他家门外，阻止记者探访他的妻子。

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