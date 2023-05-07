韩国驻华使馆罕见致函中国官媒环时 抗议低俗语言恶评尹锡悦访美

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韩国总统尹锡悦日前访美，连遭中媒环时中英文版发文批判。韩国驻中大使馆5日发函环时，抗议相关文章“以低俗到难以启齿的表达方式，无端指责韩国元首”。韩国大使馆更在抗议信函中表示，假如韩媒以同样方式连日刊文指责中国领导人，中国人民又会作何感想？韩国使馆奉劝环时“慎重地换位思考”。

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据韩联社报道称，韩国驻华大使馆5日表示，已经对中国官媒《环球时报》及其英文版报道韩国总统尹锡悦访美消息时使用失当措辞无端指责的做法，正式提出抗议。

韩国大使馆4日在向两家媒体发送的信函中指出，有关社评以偏颇的视角和煽动性、刺激性的失当措辞，对韩国元首和韩国政府追求地区和平稳定的外交政策进行了毫无客观依据的一股脑贬低，韩方对此表示强烈遗憾，并敦促涉案媒体采取措施避免类似情况再次发生。

据韩国使馆方面还指出，两家媒体以低俗到难以启齿的表达方式无端指责韩国元首的部分内容，甚至令人怀疑这还能否称得上是有体面的媒体发布的稿件。如果韩国媒体以同样的方式连日刊文指责中国领导人，中国人民又会作何感想，奉劝其将心比心，慎重地换位思考。

《环球时报》和其英文版上月23日发布一篇社评，对尹锡悦在访美前的涉台言论进行强烈指责。之后，《环球时报》上月28日刊登另一篇社评称，有评价说，历届韩国政府中，尹锡悦政府可能是对美国最不具有民族独立意识的，这次访美无疑印证了这个评价。

韩联社说，韩国驻外使馆对驻在国媒体的错误报道予以应对并不罕见，但对评论内容的表述和偏颇性正式提出抗议并对外公开这一消息则比较罕见。

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