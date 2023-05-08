中国一神秘航天飞船276天后回返酒泉发射场

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据中国官方媒体称，中国一艘实验性航天器在轨道停留 276 天后于周一返回地球，完成了一项具有里程碑意义的任务，并称此次试验标志着中国可重复使用航天器技术研究的重要突破，这将为未来的太空任务提供更方便、更便宜的方式。

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据路透社今天报道称，神秘中国飞船时隔276天返回地球。中国官方媒体说，无人驾驶的航天器周一如期返回中国西北部的酒泉发射中心。

但中国媒体没有详细说明这艘航天器是什么、测试了哪些技术、它飞了多高，以及自 2022 年 8 月初发射以来它的轨道运行位置。该航天器的图像也尚未对外发布。

据官方媒体报道，此次试验标志着中国可重复使用航天器技术研究的“重要”突破，这将为未来的太空任务提供更方便、更便宜的方式。

2021 年，可能是类似的航天器飞向太空边缘，并在同一天返回地球，执行的任务也基本上处于保密状态。据当时中国的主要航天承包商称，它平安降落在地球上。

路透社称，中国社交媒体上的评论推测，北京一直在开发一种类似于美国空军 X-37B 的航天器，这是一种可以在轨道上停留多年的自主航天飞机。美国的无人驾驶且可重复使用的X-37B航天器在轨道运行 900 多天后，于去年 11 月返回地球，执行第六次任务。

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