中国外交部长秦刚出访法德挪威

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中国外交部表示，中国外交部长秦刚将于周一（5月8号）开始对欧洲的访问，他将先后访问德国、法国和挪威。法新社报道，这次访问将持续到周五，背景是中国在与美国的紧张关系中寻求与欧洲拉近关系，并打算在乌克兰战争中发挥调解作用。

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中国外交发言人汪文斌宣布，秦刚将会见德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克、法国外交部长凯瑟琳-科隆纳和挪威外交大臣安妮肯-惠特菲尔德。中国外交部没有提供此行将讨论的议题的细节。

中国在乌克兰冲突中以中立的对话者自居，但与俄罗斯关系密切，在2月份发表“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”12点声明中，敦促莫斯科和基辅举行会谈。另一方面，中国从没有公开谴责乌克兰战争，最近几个月大大增加了与俄罗斯的政治和经济合作。

中国对俄罗斯施压结束战争一直是西方国家的期待，在4月对中国进行正式访问期间，法国总统埃马克龙呼吁他的中国同行习近平在乌克兰问题上让俄罗斯 "恢复理智"。

德国外长安娜莱娜-贝尔博克在4月中旬访问中国时也敦促北京要求 "俄罗斯侵略者停止在乌克兰的战争"。

4月26，中国国家主席习近平与乌克兰总统泽伦斯基进行了一次通话，这是自2022年2月24日俄罗斯开始在乌克兰发动进攻以来的第一次通话，一度使人们对在能否带来和平突破产生了希望，但之后尚未看到明显的任何后续进展。

秦刚的访问是否会带来新的突破也值得关注。

驻法大使的争议性发言

另外，秦刚也是在中国驻法国大使卢沙野于4月底在电视访谈节目中发表有争议的谈话后进行欧洲访问的。

卢沙野在电视上被记者问及2014年被莫斯科吞并的克里米亚是否属于乌克兰时回答说："这取决于如何看待这个问题，这里有历史：克里米亚一开始就是俄罗斯的。在苏联时期，是赫鲁晓夫把克里米亚交给了乌克兰。"他接着指出，前苏联的国家 "在国际法上没有有效的地位，因为没有国际协议给予它们主权国家的地位"。

这番谈话立即在有关国家中引起了强烈的反响和指责。

巴黎呼吁中国大使 "以符合其国家官方立场的方式使用其公开言论"。

中国外交部发言人毛宁随后保证，中国 "尊重所有国家的主权、独立和领土完整"，并与这位外交官在法国首都的言论保持距离。

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