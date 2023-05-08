中国富人海外置业新宠地：泰国

中国/泰国

许多中国人渴望在海外投资置业，渴望在类似疾病爆发时获得安全保障，同时也希望对冲国内的经济风险。Trip.com 网站的数据显示，泰国是五一劳动节期间最受中国游客欢迎的出境目的地，其次是日本和韩国。这个东南亚国家的优秀国际学校和优质医疗设施正在吸引越来越多渴望获得第二故乡的人。

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据路透社今天报道称，中国人越来越多在泰国寻建家园，以期躲避疫情大流行后的风险。

泰国预计今年至少有 500 万中国游客，其中一些人准备购买房产，尽管这一数字与新冠疫情之前的时代相去甚远，当时中国游客占 4000 万游客中的近三分之一。据泰国房地产协会会长 Mesak Chunharakchot 说：“中国对泰国的房产肯定多有需求。”

他说，在买家名单中名列前茅的是首都曼谷等主要城市的地点，以及北部山区的清迈、东海岸海滩度假胜地芭堤雅和伊桑的东北部地区。

中国人在泰国买房子，送孩子上国际学校，并让父母也留在泰国照顾孙子。

泰国政府数据显示，3 月份有近 270,000 名中国游客访问泰国，创下三年新高，但远低于 2019 年 3 月新冠疫情大流行爆发前的 985,227 人次。

今年年初，曼谷新加坡国际学校 (SISB.BK) 的中国学生比例从 4 个校区的 3,100 名学生人数上升到 12% 至 13%，超过了 2019 年大流行前的 6 %。

尽管泰国规定，在任何公寓开发项目中，外资所有权不得超过 49%，但潜在买家仍在涌入。

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