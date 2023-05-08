中国首办与中亚五国峰会 加大投注一举多得

中国/中亚五国峰会

中国国家主席习近平下周将在中国与中亚五个前苏联共和国的领导人举行首次峰会。中国积极加大在传统属于俄罗斯势力范围的该地区影响，也要消弭中国驻法大使在法国电视上所说前苏联卫星所属国家主权未被国际条协承认在该地区所带来的疑虑和负面影响。

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法新社今天引述中国外交部周一表示，中国-中亚峰会是首次此类会议，将汇集哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的领导人。会议将于5月18日和19日在北方城市西安举行，这里是古代丝绸之路的起点。

中国已经宣布了这次峰会，但日期还没有公告。

自19世纪中叶以来一直将中亚视为外交主场的俄罗斯，正看到俄国的角色受到挑战，俄罗斯传统的地区盟友被中国、土耳其和西方国家所争取。自俄罗斯入侵乌克兰以来，这一趋势有所加快。不过莫斯科仍保留着强大的影响力。

北京邀请的中亚专制国家也是中国推动的 "新丝绸之路 "的一部分，这个计划是一个由中国发起的巨大的公路、铁路和港口基础设施项目。

法新社说，中国在该地区日益增长的影响力不免在民众中激起了一定的不信任，尤其是在吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦。其中一个原因是中国政府在中国新疆自治区对维吾尔人的镇压，维吾尔人是一个以穆斯林为主的民族，也生活在中亚地区。

作为北京对中亚日益增长的兴趣的一个标志，中国国家主席习近平去年对哈萨克斯坦进行了自新冠病毒疫情大流行开始以来的首次外国访问。

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