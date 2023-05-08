军人宣誓效忠中共竟依贪污罪轻判台湾拟修国安法重罚遏阻

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台湾陆军上校向德恩被中共吸收，两度签下「效忠誓约书」，承诺中共「两岸发生战争将为祖国效力」，及「共军进城不做为」等，收取每月三万元的「内应费」。今年二月竟然只被高雄地方法院依「贪污罪」判刑七年半，而不是依陆海空军刑法「死刑或无期徒刑」，台湾检方不服，已经提起上诉。

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这个案子发生后，台湾法务部邀请国安局、陆委会等单位研议，认为陆海空军刑法有所不足，不仅应修法明确化，让现役军人涉及这种行为时有罪，也应该禁止包括退役军人在内的民众藉此效忠中共。因此打算在「国家安全法」增订刑事处罚的规定。

向德恩是被有退役军官背景的金门旅行业者邵维强吸收，签下中共的「誓约书」。邵维强则在5月4日被金门地方法院判处有期徒刑十五年，褫夺公权四年。

向德恩被判七年半之后，台湾军方曾表示，军人类似行为已经触犯陆海空军刑法「帮助敌人之间谍从事活动」等罪，最重可处死刑或无期徒刑。

不过因为台湾在2013年发生下士洪仲丘虐死案，立法院通过修法，明定在非战争时期，现役军人犯罪，不再适用军法审判，统统回归一般司法审理。因此这次职业军人向德恩宣誓效忠中共，才会无法适用军法，只被依贪污罪起诉判刑。

至于台湾法务部、国安局、陆委会等单位，打算修订国家安全法，针对这类行为，增订刑事处罚的规定，甚至除了现役军人，还将把包括退役军人在内的民众涵盖在内，台湾法务部则否认。

法务部指出，今年二月确实曾召开会议，针对现役军人，讨论这个议题，研拟修订国家安全法及陆海空军刑法。但非现役军人部分，涉及国人言论自由及国家安全，须审慎研议，因此会议中并没有讨论非现役军人的部分，也没有做成决议。

民进党立委蔡適應表示，国民有遵守法律的义务，背叛中华民国须科以刑责，但这部分应适用于有公权力的公务人员或官方武装执勤人员。非武装的一般民众，如果遭逢胁迫或面对战争时拒绝从事作战或反抗，基于台湾不是专制国家，人民有选择生活方式的自由，如果要对一般民众也科以刑责，他认为不妥。

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