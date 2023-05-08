加拿大宣布驱逐一名中国外交官

政治

北美 – 加拿大外交部长乔美兰( Mélanie Joly)8日宣布驱逐中国驻多伦多领事馆外交官赵巍。加外交部在声明中表示， 加拿大已宣布这位驻多伦多外交官为不受欢迎的人。她称“我已经明确表示：我们不会容忍任何形式的外国干涉我们内政的行为。在加拿大的他国外交官已被警告，如果他们从事此类行为，他们将被遣送回国。法新社表示，驱逐决定将进一步加剧加中之间本已非常紧张的双边关系。

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加拿大外长乔美兰说，中国可能威胁到加拿大人的安全和国家的繁荣，强调”捍卫我们的民主至关重要“。加拿大媒体曾披露中国外交官赵巍参与威胁加拿大国会议员家人的计划后，反对党正在给政府施压，要求驱逐这名外交官。

《环球邮报》在上个星期发表的文章中披露，根据加拿大安全情报局（CSIS）在2021年的情报报告及情报人员透露的信息，中国驻多伦多领事馆外交官赵巍（Zhao Wei）参与了试图通过威胁保守党议员庄文浩（Michael Chong）在海外的家人，从而影响议员的计划。

中国外交部发言人毛宁曾在例行新闻会上表示，中方一贯反对任何国家干涉别国内政，从未、也没有任何兴趣干涉加拿大的内政。毛宁说，中方坚决维护自身主权安全发展利益，坚决反对任何干涉中国内政、损害中方利益的行径。

中国驻加拿大大使馆发言人则发表声明称，丛培武在会见加拿大外交部负责人时，就中国干涉加拿大内政，并就加拿大可能驱逐中国外交人员一事，阐明中方的立场、提出强烈的抗议。

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