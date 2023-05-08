官媒：中国对凯盛咨询公司展开调查

国家安全

中国 – 据中央电视台8日报道，中国国家安全机关对咨询企业凯盛进行现场执法。据江苏广电总台消息报道说，一些咨询调查公司在承担涉外咨询项目过程中借助国内咨询公司等行业，窃取中国重点领域国家秘密和情报。法新社报道称，北京最近加强了对咨询和审计领域外国公司的审查。

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据网上介绍，凯盛融英公司总部位于上海，在北京、苏州、深圳、中国香港、纽约开设五家分支机构。

《纽约时报》4月28日报道说，中国的有关部门4月底来到美国管理咨询公司贝恩公司(Bain & Company)上海分公司，对员工进行问话，这是新一起知名美国企业在中国受到官方盘问的事件。

贝恩在一份书面声明中表示，它正在“与中国有关部门进行必要的合作”，但拒绝就调查的性质以及员工的手机和电脑在搜查时是否遭到没收发表评论。

《纽约时报》还报道说，在对贝恩公司员工进行问话不到一个月前，当局拘留了在北京为美思明智集团(Mintz Group)工作的五名中国公民，并关闭了该办事处，这家美国咨询公司在全球设有18个办事处。这五名中国公民在被拘留一夜后，他们的家人才接到通知。中国外交部随后表示，该公司涉嫌非法经营。

4月1日，中国当局宣布对美国电脑内存制造商美光科技公司(Micron Technology Inc., MU)进行网络安全调查。中国国家互联网信息办公室表示，将审查美光在中国销售的产品，理由是需要保障关键信息基础设施的供应链安全。

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