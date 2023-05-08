成蕾遭拘1000天 澳大利亚再促中国放人

澳大利亚/中国/成蕾

澳大利亚周一呼吁释放澳大利亚记者成蕾，她今天已经在中国被拘留了1000天，堪培拉当局对她表示 "深切关注"。澳大利亚外长黄英贤此前曾表示，成蕾和其他澳大利亚国民在中国被拘留是堪培拉和北京之间关系恶化的一个绊脚石。

广告 继续浏览后续

据法新社说，成蕾为中国国有英语广播公司CGTN工作，于2020年8月被拘留。这位两个孩子的母亲因被指控"在国外泄露国家机密 "而被中国政府起诉。

澳大利亚外交部长黄英贤对该记者案件的连续拖延表示 "深切关注"，澳大利亚的许多人认为中国关押该记者是出于政治动机。

黄英贤今天称，"尽管与家人分离了这么久，但成蕾表现出了巨大的韧性和勇气，"该部长还说，"所有的澳大利亚人都希望看到成蕾与她的孩子团聚。"

澳大利亚外长此前曾表示，成蕾和其他澳大利亚国民在中国被拘留是堪培拉和北京之间关系恶化的一个绊脚石。

被监禁的记者成蕾的朋友尼克-科伊尔在《澳大利亚人报》发表的一篇专栏文章中也慷慨激昂地呼吁中国释放成蕾。据科伊尔写道：“一千天后，我们仍然不知道她为什么被监禁，为什么她被指控破坏中国国家安全，这是一个故意模糊的指控，我们也不知道成蕾什么时候才会回到我们身边。”

据科伊尔说：“在本案中，中国不透明的司法制度的另外受害者，则是她的两个孩子，在她被捕时，他们分别只为9岁和11岁。”

成蕾在被拘留期间与世界其他地方几乎没有联系：她只被允许每月一次的领事探监访问。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅